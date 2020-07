Isaac Hernández participará en Pirouetteando que llega en formato virtual

Isaac Hernández se encuentra en su casa de Londres. Vive la cuarentena como gran parte de los mexicanos: sin salir a la calle. Por ahora, el bailarín mexicano aprovecha estos momentos para replantearse algunos proyectos a futuro.

“Utilizar el tiempo para construirme para volver a la base, para leer, pensar tiempo en casa, para conocer mejor a mi pareja, para hacer todas esas cosas que la misma vida, la rutina y las ambiciones nos han quitado. Me estoy haciendo amigo de mis sobrinos, estoy invirtiendo tiempo en eso por estos días. En realidad no sabemos a qué realidad nos vamos a encontrar cuando esto termine”, dijo Isaac Hernández.

Preocupado, realista pero sobre todo creativo espera que se reactiven las actividades en beneficio de todos.

"Me di cuenta en estos días que no puedo dejar de bailar, que es lo que me da tranquilidad, libertad y por gusto lo que hace que mi mente funcione mejor. Es la posibilidad de hacer ejercicio, de sentir ese privilegio de bailar y eso no lo quiero dejar, eso me queda claro".

El bailarín tapatío participará en la decimosexta edición de Pirouetteando, que vuelve pero en formato digital y en tiempo real.

Pirouetteando es un curso internacional creado bajo la visión del maestro Héctor Hernández, que convoca a expertos internacionales desde el año 2005.

El programa incluye conferencias, conversaciones con los artistas principales, técnicas del ballet clásico, entre otras actividades, que se recomiendan para estudiantes de nivel intermedio y avanzado.

También habrá entrevistas con los artistas participantes, donde podrá conocerse acerca de su vida, trayectoria y recibir consejos acerca de su profesión. Habrá moderador en inglés y español según las necesidades.

"Lo que puede parecer una tragedia, con el paso del tiempo se convierte en nuevas oportunidades de creación y convivencia para el inicio de una nueva era", es el lema para la edición de este año.

Isaac Hernández hace realidad la Federación de Industrias Creativas en México Con la firma del acta constitutiva se tiene contemplado iniciar actividades en el país a finales del año en curso.

El fundador de Pirouetteando es Hector Hernández, padre de los bailarines Isaac y Esteban Hernández.

Isaac Hernández, bailarín principal English National Ballet, ganador del premio Benois de la Danse 2018, considerado el Óscar de la danza, participará en la edición virtual junto a otros 14 bailarines de talla internacional.

Bailarines en Pirouetteando

Esteban Hernández

Erina Takahashi

Erina Takahashi

James Streeter

Jurgita Dronina

Felipe Diaz



Oliver Oguma

Diego Cruz

Pedro Lapetra

Dores Andre

Jason Kittelberger

Carlos López

Annia Hidalgo

Eva Kolarova

¿Cuándo?

Del 6 al 25 de julio con un costo de siete mil 300 pesos: incluye todas las clases, ensayos, entrevistas y conferencias. Programa completo en https://www.pirouetteando.com/masters

