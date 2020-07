Angélica Rivera y 'El Güero' Castro salen de paseo con sus tres hijas

A pesar de que ya han pasado más de diez años desde que Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro se divorciaron, la expareja no tiene problemas para convivir y así lo demostraron recientemente al salir juntos de paseo con las tres hijas que procrearon durante su relación.

Los cinco miembros de la familia Castro Rivera se reunieron en Miami, Florida, durante plena pandemia para permanecer unidos este verano y tal ha sido la dicha de las jóvenes que lo han compartido con todos sus fanáticos a través de sus cuentas en redes sociales.

Angélica Rivera reaparece en Miami con unos leggins negros junto a una blusa brillante y doble tapaboca La actriz estaba de compras

Sofía Castro, la mayor de las hermanas, fue la primera en publicar este miércoles 1 de julio a través de las historias en Instagram un video donde presumió la unión familiar que actualmente viven.

En las imágenes, se puede ver a todo el clan a bordo de un auto en movimiento en horas de la noche. Dentro del vehículo, José Alberto está al frente como conductor; Regina viaja a su lado, como copiloto; mientras Sofía, Angélica Rivera y Fernanda se encuentran en el asiento trasero.

“Aquí estamos los 5 juntos, siempre juntos sin importar qué, gracias por hacer mi vida feliz y por tener la mejor familia del mundo… a muy nuestra forma, pero es la mejor, sin duda alguna”, escribió Sofía sobre el enternecedor clip del encuentro familiar sobre la carretera.

De acuerdo a Las Estrellas, posteriormente, Fernanda subió otra grabación por la misma vía donde aparecen las mujeres de la familia entonando “Hay un cuento”, tema de la telenovela Florecienta, dentro del vehículo.

“Ni la tormenta más fuerte nos separará. Nosotras siempre juntas”, expresó Fer, etiquetando a sus hermanas. “@Elgueromex justo te bajaste pero te amamos”, añadió la joven que también compartió el video publicado por su hermana a través de sus stories. Mira las imágenes captadas por el portal Tribuna:

La reunión de la familia Castro Rivera ya tiene tiempo pues, en días recientes, las hermanas subieron una foto a sus redes sociales donde posaban luciendo trajes de baño a juego a la orilla de una alberca y la fotografía fue capturada nada más y nada menos que por el famoso patriarca.

El ‘Güero’ Castro sobre su relación con Angélica Rivera: “No hay nada más que amistad”

El pasado año, los rumores sobre una posible reconciliación entre Rivera y Castro comenzaron a tomar fuerza luego de que una revista asegurara que la expareja había reanudado su relación en secreto. No obstante, el famoso productor mexicano desmintió esa información.

“No, para nada, nada que ver. Se me hace hasta irresponsable que lo comenten de esa forma. Con ella tengo una linda amistad, hay una gran unión, sí, porque tenemos tres hijas en común y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida. No hay nada más que amistad, no hay ninguna otra cosa. Se me hace tonto y amarillista hacer una cosa así, pero nada tenemos que ver”, afirmó el hermano de Verónica Castro a TVyNovelas.

“Realmente nos llevamos como mamá y papá de tres niñas y estamos viendo cuáles son sus escuelas, su vida cotidiana, dónde están, a dónde van, a dónde se mueven… Tenemos que coincidir en determinados lugares, habrá vacaciones igual en las que podamos coincidir, pero meramente por tener un espacio de familia, no hay ninguna relación sentimental de por medio”, explicó en ese momento.

Por último, agregó: “Angélica merece todo mi respeto, es una mujer a la que voy a querer toda la vida, como la mamá de mis hijas y hasta ahí”.

También te puede interesar: