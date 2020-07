VIDEO: Jenni Rivera grabó canción 'Quisieran tener mi lugar' antes de morir

Con el fin de rendirle un homenaje a Jenni Rivera por su cumpleaños 51, este viernes se lanzará una canción inédita de la diva de la banda llamada Quisieran tener mi lugar, en el que la cantante muestra su esencia bravía y su estilo que inspiró a muchas mujeres.

Lucero se estrena en TikTok con la “risa más contagiosa del mundo” Al momento lleva más de 10 mi seguidores en apenas 1 día.

Por esta razón, su hermana Rosie Rivera comentó a Publimetro que este tema deja en claro el lugar que tenía Jenni en la música regional. “Es una canción muy típica de Jenni, un tema donde habla directo y dice que muchos quisieran tener su lugar. Ella tiene muchos premios, pero el premio más grande es el lugar que tiene en el corazón de sus fanáticos, es increíble que a casi ocho años de su fallecimiento, ella sigue reinando. No sabíamos que Jenni había grabado esta canción, pero nos da gusto saber que ella estaba segura del amor que sus seguidores le tenían”, destacó.













Publicidad













Rosie también afirmó que algo que diferenciaba a su hermana del resto de artistas era su honestidad.

“Jenni Rivera decía ‘Dios no me dio fama simplemente por dármela, me dio un micrófono con una responsabilidad de levantar a otras mujeres y a todos los latinos, a cualquier persona que tiene un sueño, a cualquier madre soltera’, y creo que eso fue lo que hizo. Jenni era una intérprete de cosas reales, mostraba lo que vivía, esa transparencia y honestidad es lo que marcó la diferencia con respecto a muchas artistas. Jenni rompió el molde para ser real, de llorar si tenía ganas, de enojarse, de permitirse expresar sus sentimientos, cuando ella estaba en desamor también lo mostraba, eso tocó el corazón de miles de personas. Hay mujeres que me cuentan que después de conocer la historia de Jenni se han inspirado para seguir adelante y dejar la violencia que viven”, aseguró.

En este sentido, la hermana de la diva de la banda recordó que Jenni siempre la empujó a contar su historia para inspirar a más personas. Además, Rosie enfatizó que siempre vivió con el temor de que algo malo le pasara a su hermana.

“Cuando yo fui abusada sexualmente a los ocho años por el primer esposo de Jenni (Trinidad Marín), él me amenazaba con matarla si yo decía algo, ese temor comenzó en mi vida desde ese tiempo y mi más grande temor era que Jenni muriera y ella lo sabía porque yo le decía ‘por favor no te mueras, cuídate en los aviones, en el coche’”.

Y agregó, “cuando ella fallece fue mi más grande temor hecho realidad, fue una pesadilla, yo anhelaba cada mañana despertar y que alguien me dijera es un sueño, fue muy trágico para mí. Fue más difícil aún, porque no sólo perdía a mi hermana, a mí mejor amiga, a mi mentora; también perdí mi privacidad; estoy honrada de que Jenni me dejó como su albacea, es un privilegio, pero perdí mi vida, yo ya no podía ser Rosie Flores”, recordó.

Aquí la canción…

Actualmente, Rosie y la familia Rivera quieren continuar mostrando el legado de la diva de la banda. Además, la hermana de la fallecida cantante aseguró que esta canción, Quisieran tener mi lugar, así como las dos anteriores, Aparentemente bien y Engañémoslo, están dedicadas a todos los fans que siguen extrañando a la cantante.

Te invitamos a consultar lo más visto de Publimetro:

Mira cómo se ve actualmente ‘Marcela Valencia’, la eterna rival de ‘Betty, la fea’ La actriz tiene 53 años y no ha envejecido ni un día.

Mane y Jawy pelean en Acapulco Shore mientras participantes tienen sexo Las cosas se salieron de control en el último episodio de la nueva temporada del reality más controvertido

Aracely Arámbula combina una delicada blusa de encaje con un pantalón de mezclilla y botas Tiene un gusto exquisito

Karol G muestra sus curvas de infarto usando leggings y mini top Cautiva a sus fans con sus canciones y su belleza

También puedes ver: