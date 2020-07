Carmen Villalobos reveló qué le dijo a su esposo ante el apasionado beso que grabó con el 'Titi'

La saga que comenzó con la telenovela ‘Sin senos no hay Paraíso’, teniendo como protagonista a la actriz colombiana Carmen Villalobos narró la vida de ‘Catalina Santana’ con varios galanes que le robaron el corazón.

La chica ‘pre pago’ que logró escalar posiciones y llegar a comandar en un organismo de lucha contra el narcotráfico, vivió una apasionada historia de amor no sólo con ‘Albeiro’, y su esposo ‘Santiago’, sino con el narco el ‘Titi’, personificado por el actor Gregorio Pernía.

Pero para algunos seguidores de la famosa historia de Telemundo, el final que tuvo Catalina decepcionó a muchos, pues ansiaban verlos juntos, por lo que los actores decidieron una sorpresa para sus fans.

Y al hablar de ese apasionado beso que Carmen Villalobos y Gregorio Pernía decidieron regalar fuera del set de grabación de la telenovela ‘El final del Paraíso’, como el final que la audiencia quería entre la pareja más querida del dramático, la actriz entre risas recordó qué le dijo a su esposo Sebastián Caicedo para evitar problemas de pareja.

Sin celos ni problemas Carmen Villalobos grabó la escena

Carmen Villalobos reveló esta anécdota en una conexión on line que realizó junto a sus amigas y actrices, Elyfer Torres, Majida Issa y Samadhi Zendejas, con quienes sostuvo una plática amena sobre las experiencias vividas en estos meses de cuarentena.

En esta conversación las amigas del espectáculo hablaron de los celos de sus esposos y novios cuando se es actriz, y al tocarle el turno a la barranquillera, recordó el video de la escena con el apasionado beso, que produjo casi 4 millones de reproducciones en su cuenta de Instagram.

“Sebas por ejemplo me dice si yo no fuera así de relajado, amor, como soy. ¿qué harías? Y yo, no estaría contigo. Estaría con una persona que entendiera mi trabajo”, respondió. Y en ese momento su amiga Samadhi Zendejas le recordó la publicación que ella hizo después de la grabación.

Explicó que en "ese caso estábamos fuera del proyecto ya, pero eran los personajes y el público quedó inconforme con el final de la telenovela".

“Yo igual llamé a Sebas para consultarle, porque me hubiera gustado que él igual lo hiciera conmigo, igual Gregorio llamó a Érika y le contó. Mira mi amor estamos pensando este final que el público quería ver. Bueno, por supuesto, mi amor. Dale, chao”, contó Carmen en un momento que expresó confianza entre la pareja.

En ese entonces, Sebastián Caicedo fue consultado sobre esa grabación extra y respondió con total normalidad a la actuación de su esposa.

“Hay gente que no lo entiende, hay gente que cree que ya terminaron las grabaciones y que por qué lo hacen. Yo lo entiendo perfectamente porque también soy actor entonces cuando Carmen me llama, no a pedirme permiso, a consultarme le dije ‘mi amor, hazlo tranquila, yo entiendo’”, dijo el actor en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo que reseñó People en Espanol.

