Lucero muestra su cuerpazo usando un mini top y pantalón animal print

#TBT a esta fotito. Tenía como 15 años y es un #LuceroMomento muy especial porque me acuerdo perfecto que estaba grabando mis primeros discos y disfrutando muchísimo cada sueño, ilusionada con todo lo que estaba llegando a mi vida.✨ ¿Ustedes qué recuerdo tienen guardado en su corazón? 💕