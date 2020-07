VIDEO: Consuelo Duval se peleó a golpes con su hija y esto pasó

La actriz Consuelo Duval recordó el momento en el que se peleó a golpes con su hija. Durante el programas Netas Divinas, la comediante y conductora contó cómo fue la vez en que perdió el control y decidió ir con un especialista para afrontar la relación con su hija.

Hija de Consuelo Duval enamora con sensual atuendo de cuarentena Heredó la belleza de su mamá

Consuelo Duval forma parte del programa Netas Divinas donde comparte cámaras con Natalia Téllez, Paola Rojas, Daniela Magun y Jacky Bracamontes, quienes hablan de sus relaciones familiares, relaciones amorosas, amistades, sexualidad, entre otros temas. Pero en esta ocasión, todo comenzó cuando Jacky les contó a sus compañeras que una de sus hijas le había hecho un gran berrinche.

"Mi Renata me hizo un berrinche ayer tirada en el piso, drama. '¡No quiero hablar contigo, no me hables!', te juro que nadie me había gritado así como ella y le dije 'no, no la que no quiere hablar contigo soy yo, ni me hables, no quiero hablar contigo porque así no se le habla a la gente"", mencionó Jacky Bracamontes.

Por lo que Consuelo Duval aprovechó para contar su anécdota y darle un consejo a Jacky, pues vivió una historia similar con su hija llamada Paly.

"Ya te puedes ir preparando, te lo digo yo que tengo una hija de 27 años y desde chiquita ya marcaba su carácter y esta pelea constante con su mamá de poder. Hubo un día que nos peleamos, quién sabe qué le dije pero le dije 'ay mi hijita no seas pend…y me dijo 'bueno, bueno si hablamos de pend… hablamos de Consuelo Duval y entonces mi instinto fue agarrarla de las greñas, sacudirla. Me encueró y lo que menos quería es que mis hijos pensaran de su mamá que era una pende…cuando me revela eso nos agarraos a fregadazos", recordó Consuelo Duval, quien después de eso entendió que debía ir con un psicólogo para entender su relación con su hija.













Publicidad













"Yo le jalé el pelo, ella me mordió la uña (…) Verdaderamente tenía ganas de lastimarla y cuando me descubro que la furia me hace esto fui corriendo con una psicóloga, Julia de la Borbolla bendita sea, me senté frente a ella y dije me va a meter a la cárcel por maltrato pero me dijo 'no hay mamá, lo que hay son dos hermanas peleándose. Dulce dictadura ¿Por qué? porque soy tu madre hasta que lo entienda", explicó Consuelo.

Aquí el momento…

Te invitamos a consultar lo más visto de Publimetro:

Thalía muestra su lujoso baño con una ducha tipo lluvia mientras se toma una selfie La cantante deslumbra con su vivienda a sus seguidores

AMLO alcanza 47.5% de aprobación a dos años de su triunfo: Mitofsky El ejercicio de la casa encuestadora reveló que el ejecutivo federal bajó 2.6 puntos con respecto al mes de mayo

Descubre los beneficios que aporta el té de hojas de aguacate a la salud Te mencionamos los datos muy puntuales sobre los nutrientes que posee esta planta.

Jennifer Lopez con un mini short tribal y top blanco derrocha sensualidad Toda una diosa a sus 50 años

También puedes ver: