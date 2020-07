Así fue que Sebastián Caicedo le pidió matrimonio a Carmen Villalobos, tras 1 mes de no hablarse

Carmen Villalobos y Sebastían Caicedo son una de las parejas más estables del espectáculo latino, por lo que se han ganado el cariño de millones de seguidores.

Su amor ha traspasado unos de los primeros obstáculos que debe vencer una pareja de actores: las separaciones por compromisos laborales.

Foto/@cvillaloboss

Carmen Villalobos reveló qué le dijo a su esposo ante el apasionado beso que grabó con el ‘Titi’ La famosa actriz señaló que lograron grabar el final que muchos fans deseaban para la telenovela ‘El final del Paraíso’

El amor de estos jóvenes artistas sumó 11 años de romance, cuando ambos eran parte del elenco de la telenovela ‘Nadie es eterno en la vida’, transmitida entre los años 2007 y 2008, momentos en que compartían noviazgos con otras personas.

La telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’, la primera parte, con su fiesta de despedida fue el evento donde se volvieron a ver y allí todo fue diferente.

“Un amigo me invitó a la fiesta de despedida de ‘Sin senos no hay paraíso’. Me la encontré, le pregunté por su novio y dijo que habían terminado. Ella me preguntó por mi novia, también había terminado. Al otro día la llamé y la invité al cine”, contó Caicedo en una entrevista con el diario El Tiempo.

Foto/@cvillaloboss

Y precisamente cuando iniciaron el noviazgo sobrevino la primera separación. Carmen Villalobos iniciaba una gira por los Estados Unidos y debían separarse.

“Al siguiente día ella se iba. Nos dimos un beso y solo le dije: “Llévate tu computador y nos hablamos por el messenger”, contó el actor.

La sorpresa de Sebastián para Carmen Villalobos que nunca podrá olvidará

Una sorpresa que nunca olvidará Carmen Villalobos fue la que le regaló Sebastián Caicedo el día más inesperado.

El guapo actor era participante del concurso ‘Exatlón Estados Unidos’ y por normas estrictas y oficiales del juego nadie podía comunicarse con familiares ni amigos, por lo que la pareja ya sumaba un mes sin ningún contacto telefónico.

Pero el premio por haber ganado una prueba, lo hizo merecedor de una llamada y fue para su novia. Así fue como en vivo desde el programa estadounidense, Sebastián le pidió matrimonio a la hermosa actriz.

“Eres el amor de mi vida, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado”, fueron las palabras para confirmar su amor y hacerle la tan esperada petición a su amada. “Amor quiero casarme contigo, ¿quieres casarte conmigo?”, continuó diciéndole mientras las cámaras grababan y trasmitían en vivo la felicidad de la pareja.

“¿Qué? Fue lo que atinó Carmen Villalobos a decir atónita e incrédula ante sus palabras. “Te estoy pidiendo oficialmente que si te quieres casar conmigo”.

Aún llena de sonrisas y sin poder creerlo, la protagonista de ‘Sin Senos sí hay paraíso’ respondió: “Ay no lo puedo creer, ¿es en serio?”. Llena de lágrimas, Carmen dio finalmente el si. “Ay Dios mío, voy a llorar más, ¡sí, me quiero casar contigo! ¡No me lo puedo creer que lo hayas dicho!.

Y finalmente, el 18 de octubre de 2019, Carmen y Sebastián llegaron al altar en una ceremonia hermosa y frente al mar, y compartiendo con sus familiares y amigos, se dieron el sí frente a Dios.

Esmeralda Pimentel protagoniza un desnudo enamorada de sus estrías en una expresión de libertad La protagonista de telenovelas envía un contundente mensaje a las mujeres para enaltecer el amor propio

Te recomendamos ver: