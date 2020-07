Odin Dupeyron realizará obra de teatro 'Veintidós Veintidós' en línea

La pandemia de coronavirus provocó que los espectáculos en vivo cancelaran sus presentaciones con el fin de evitar más contagios y actualmente se busca una nueva forma mantenerse activos. Por lo que una de las obras más aclamadas de Odin Dupeyron llega por primera vez en streaming ¡Veintidós Veintidós desde el Confinamiento! Esta obra tendrá un formato de lectura dramatizada y también contará con sesión de preguntas y respuestas al terminar.

"He diseñado esta lectura dramatizada, especialmente para el público confinado en su casa por el Covid-19. El teatro es un espectáculo en vivo y así debe continuar. Como ya lo he expresado, he decidido no publicar mis obras grabadas anteriormente, desde lejos, con sonidos ambientales, con las reacciones de otro público, porque me parece que eso demerita tanto el contenido como la experiencia teatral", mencionó Odin Dupeyron.

Cabe destacar que diversas obras de teatro y conciertos actualmente se están transmitiendo por medio de plataformas digitales con el fin de reactivar la economía y contrarrestar los efectos emocionales del confinamiento.

En este sentido Odin Dupeyron afirmó que como empresario ha sido un tiempo muy difícil para él y enfatizó que una obra de teatro sin ver la expresión del público es terrible pero no se podía quedar con los brazos cruzados esperando a que la pandemia pasara.

"Aunque esta lectura ha sido diseñada especialmente para el público que está confinada por la emergencia sanitaria, también servirá para que, en cualquier otro momento, el que no pueda salir al teatro, el que no tenga los medios, el que viva en una ciudad sin teatros o el que quiera disfrutar de este formato, pueda tener la experiencia de Veintidós Veintidós a un clic de distancia", indicó.

"Me gusta cuidar mi producto así como me gusta cuidar a mi público. Esta lectura especial en video, está diseñada a varias cámaras para que puedan ver adecuadamente las expresiones y las intenciones de las actuaciones. Misma obra, diferente experiencia", reiteró.

¿De qué trata?

Verónica (Blenher) atraviesa por la que considera la peor crisis de su existencia, arrastrándola a tomar una drástica decisión. Durante este duro proceso se encuentra con un singular personaje que se hace llamar ATT (Dupeyron), quien a su vez la lleva a confrontar y entender que, los mejores y peores momentos de su vida, son en realidad los que la hacen única y extraordinaria. De este modo, la lleva paso a paso a reconsiderar una resolución, que ya es definitiva.

¿Cuándo y dónde?

La lectura dramática se transmitirá por el sistema Eticket Live el día viernes 10 de julio en punto de las 21:00 horas de Monterrey. Los accesos pueden adquirirse ya en la página www.eticket.mx

General: 150 pesos (del 29 de junio al 9 de julio)

Día del Evento: 180 pesos

