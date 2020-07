Concursos de belleza podrían desaparecer en México

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados considera que los concursos de belleza son un un tipo de violencia simbólica contra las mujeres, que va más allá del entretenimiento.

Este tipo de espectáculos que tienen una gran historia en el mundo está en pleno debate en México, ya que un grupo de legisladoras ponen sobre la mesa la posibilidad de eliminarlos por las implicaciones que tiene.

La comisión, que preside la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), emitió su intención de voto a favor de tres dictámenes para incluir la violencia simbólica o mediática, reformas sobre paridad de género y consolidar el concepto de revictimización.

El primero, conjunta las iniciativas de las diputadas Beatriz Rojas Martínez (Morena), María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) y Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Consideramos que los certámenes o concursos de belleza son eventos, en este sentido, que exhiben a las mujeres mediante patrones socioculturales y bajo estereotipos de género como un instrumento para enaltecer la concepción del cuerpo de la mujer como objeto. Limitan el desarrollo personal de las participantes”, informó la diputada María Wendy Briceño.

Se prevé considerar en este tipo de violencia simbólica, la realización de concursos, certámenes, o cualquier otra forma de competencia en la que se evalúa de forma integral o parcial, y con base en estereotipos sexistas, la belleza o la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes.

La Comisión de Igualdad de Género avanza en reformas para definir e incluir la violencia simbólica, y así lo dio a conocer en un comunicado.

"Las instituciones públicas no podrán asignar recursos públicos, publicidad oficial, subsidios y cualquier tipo de apoyo económico o institucional a la realización de estos espectáculos. La violencia mediática es la forma de agresión simbólica expresada a través de la publicación o difusión de símbolos, imágenes, mensajes e ideas estereotipadas, a través de los medios masivos y electrónicos de comunicación que de manera directa e indirecta promuevan humillación, explotación, discriminación o violencia contra las mujeres, así como aquellos mensajes, ideas, símbolos e imágenes que naturalicen la relación de inferioridad entre mujeres y hombres".

Beatriz Rojas Martínez, diputada de Morena, indicó que anualmente en el país se realizan certámenes y concursos de belleza, en donde se reproducen roles de género.

"Consideró que estos eventos organizados y financiados por gobiernos estatales “para supuestamente promover el turismo, tradiciones y costumbres son una contradicción”, además de que haya recursos para fortalecer esta violencia simbólica".

Cultura y educación en debate

La diputada María Eugenia Hernández Pérez sugirió que se solicite a las instituciones educativas prohibir concursos de belleza, “como los reyes de la primavera”, porque son elementos que fomentan estas prácticas.

Foto | Cámara de diputados.

Reacciones ciudadanas

"Un concurso de belleza no representa una simple cara o cuerpo armonioso, actualmente tenemos a muchas Misses que trabajan en una causa social, incluso hay una chica que es diputada por lo tanto lo que debemos cambiar es el concepto que se tiene de un concurso de belleza": Ivonne Castellón.

"Por lo visto no están muy informados el propósito de los certámenes de belleza, ya que su función es darle seguridad, oportunidades a las chicas que participan, y es voluntariamente. Creo que deberían de poner más atención en los demás problemas que enfrenta nuestro país y que son realmente alarmantes": Ximena Tovar.

"Hasta donde sé el feminismo tiene como fin que las mujeres podamos hacer los que nos venga en gana con nuestras vidas solo por que así lo queremos. Las chicas que se esfuerzan por ser misses lo hacen porque les da la gana y eso quieren. Prohibir los concursos de belleza es un absurdo porque le están quitando un terreno a mujeres que es solo de ellas, sin contar a las cientos de mujeres que dejarían sin empleos como maquillitas, vestuaristas, costureras etc": Xuxa De Paz.

"Los concursos de belleza ayudan a muchas mujeres en lo personal y profesional, deberían plantear mejor cerrar cantinas y bares donde las mujeres le bailan a los borrachos, esas son las propuestas que deberían ver, en fin la hipocresía": Santiago Hinojosa.

"Como ex reina de belleza no estoy de acuerdo con los argumentos de los que se hablan! Les platicaré mi experiencia y lo que pienso acerca de esto: Punto 1: bueno fuera que se hicieran con recursos públicos! Mis director, mi familia y muchísimas personas que me quieren estuvieron detrás de toda mi preparación con mucho sacrificio y esfuerzo logramos juntar todos los recuerdos que se necesitaban para poder participar en un certamen nacional y después en uno internacional representado a México".

"Punto 2: desde que tengo uso de razón veía los certámenes de belleza y me ilusionaba viendo a esas mujeres tan hermosas, con forme fui creciendo no solo admire su belleza física si no también lo humanas que eran, el trabajo que hacían para la sociedad, la forma en que se comunicaban y expresaban, los estudios que tenían y todos los idiomas que algunas chicas hablaban nunca pasó por mi mente sentirme menos o tener algún problema alimenticio ir alcanzar esos estándares físicos para nada al contrario me motivaba para ser una mejor mujer no solo bonita si no también preparada"

"Punto 3 el participar en un certamen de belleza me hizo enamorarme más de mi país y estado por que obviamente tienes que conocerlo y a su gente, aumento mi autoestima totalmente, aprendí muchísimas cosas que me han servido para mi vida cotidiana, hice labores altruistas, en pocas palabras descubrí la mejor versión de mi misma y nadie me obligó, nunca me sentí un objeto sexualizado al contrario me sentí una mujer empoderada y capaz", señaló Howaynna Rodríguez.

"El 90% de las reinas de belleza en México tienen más preparación académica que la mayoría de [email protected] que ocupan un puesto político en nuestro país… seamos realistas, en la actualidad hay más requisitos académicos para ser reina de belleza que para ser [email protected], por ejemplo dominar el idioma inglés o simplemente comprobar estudios universitarios": Santiago Suárez

