Danna Paola y Sebastián Yatra reviven rumores de romance

Desde hace algunos meses Danna Paola y Sebastián Yatra han causado polémica por su supuesto romance y hasta se dijo que la intérprete de Oye Pablo fue la causante de la separación de Yatra con la cantante argentina, Tini Stoessel. Aunque en diversas ocasiones Danna Paola afirmó que son solo amigos, fanáticos de los famosos destacaron que existía una relación más cercana entre ellos.

En esta ocasión, Danna Paola y Sebastián Yatra revivieron los rumores de su romance al dar a conocer que próximamente se estrenará la canción No bailes sola que realizaron juntos.

"Ayyy ya es oficial!!!Ya quiero que escuchen No bailes sola estoy muy muy muy felizzzzz", escribió Danna Paola en su cuenta de Instagram y dio un adelanto de lo que será el concepto de esta nueva canción.

Asimismo Sebastián Yatra publicó algunas imágenes de la próxima canción. Sin embargo, dicho anuncio causó polémica en redes sociales y dividió opiniones, pues decenas de seguidores de Yatra recordaron su relación con Tini y otros mostraron su emoción por la canción.

"Sebasssss me muero. Ella me encanta ❤️❤️❤️ waooooooooo tremenda pareja". "AGUANTE TINII". "Claramente no es lo mismo que Tini". "Ni la voy a escuchar". "TINI TINI TINI TINI". "Devuélvele el marido a TINI". "Me encantaaa la estética de la portada". "Que emoción! va a ser una gran canción". "Esperamossss con ansiasss la colaboración". "Les deseo lo mejor con esta canción". "Ya queremos escucharla", fueron algunos de los comentarios que recibió Sebastián Yatra.

Cabe destacar a principios de mayo, Tini dio a conocer su ruptura con Sebastián Yatra después de casi un año de noviazgo, ya que iniciaron su relación a mediados de 2019.

