La serie Hanna ya cuenta con una tercera temporada en streaming

Tras el inminente éxito de la temporada 2 de la serie Hanna, en Amazon Prime, su creador, David Farr celebra que desde ya está historia continuará. La información llenó también de júbilo a quienes desde el estreno de la segunda entrega han disfrutado de las miles de aventuras y batallas por las que esta heroína se ha enfrentado sin medir las consecuencias.

Esto es lo que pasará en la segunda temporada de Hanna, una de las series streaming más esperadas Esta es una de las historias más esperadas por sus seguidores en Amazon Prime.

Hanna ya cuenta con una tercera temporada en Amazon Prime

A través de las redes sociales de esta historia se develó esta importante noticia que la da continuidad a los 8 capítulos de la segunda temporada en la que se ha podido apreciar a una Hanna más aguerrida y llena de poder y control.

What now? 👀 Find out when #HannaTV returns for Season 3. pic.twitter.com/rgdVcuB7yq — Hanna (@HannaOnPrime) July 13, 2020

Ante esta noticia, se generaron cientos de reacciones entre los seguidores de esta historia llena de ficción, efectos especiales increíbles y escenas repletas de argumentos y emociones.

"¡Estoy tan emocionada, me encanta esta serie! ¡Nos merecemos ver a Hanna y Marissa nuevamente!", "

No puedo creer que vayan a hacer una temporada 3. Hanna es un espectáculo increíble y espero que tenga un final feliz porque todavía no acepto la muerte de su padre", fueron algunas de las reacciones que se colaron en las redes para demostrar que Hanna en Amazon Prime sigue imparable.

Y es que la preparación física y mental que se le hizo a este personaje se evidencia en la plataforma streaming, en la que no ha parado de generar vistas y buenos comentarios de la crítica. Por eso, aquí mostramos un tras cámara de cómo han sido los entrenamientos de esta joven que se ha enfrentado a mil batallas.

Maite Perroni encenderá el servicio streaming con su "Oscuro deseo" La actriz mexicana es la protagonista de esta historia que llegará a Netflix el próximo 15 de julio.

También puedes ver: