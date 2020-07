Kylie Jenner luce un pantalón de látex con playera ancha y costosa bolsa Dior

View this post on Instagram

@KylieJenner At Koko’s Bday 💕. – Wears the @Dior Fringe Saddle Bag ($3,736) – #khloekardashian #kuwtk #khloekardashianstyle #kendalljennerstyle #kimkardashianstyle #kyliejennerstyle #keepingupwiththekardashians #kimkardashian #kyliejenner #kyliecosmetics #kourtneykardashian #kendalljenner #krisjenner