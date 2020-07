Padre de familia llega con tres divertidas temporadas a streaming

La irreverente y disfuncional familia Griffin llegará este 24 de julio a Amazon Pime para seguir brindando diversión a los seguidores de esta cómic llamado Padre de familia que bien se ha ganado su puesto a través del humor negro y las sátiras que en cada episodio no pueden faltar, pues es la clave de su éxito. Por eso, sus fans deben estar atentos a lo que disfrutarán en las temporadas 15, 16 y 17 a través de esta plataforma streaming.

Padre de familia llega con tres divertidas temporadas a Amazon Prime

A partir de este 24 de julio los seguidores de esta serie podrás disfrutar del estreno de las tres temporadas 15, 16 y 17, cada una de ellas llena con más humor negro y escenas repletas de ironías y diversión para los amantes de este tipo de cómics.

Su creador MacFarlane no dudó en añadir también momentos muy reales en estas nuevas entregas con los que cualquier familia se puede llegar a identificar fácilmente. No en vano Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie; y su perro antropomorfo Brian tienen características muy diferentes entre ellos y reales a las de cualquier persona común, aunque sin los toques de irreverencia tan marcados que hacen que las risas no paren ante cada episodio.

Y aunque en esta serie ha recibido muchas críticas desde su primera temporada, su éxito a sido imparable y por eso cada vez más se refuerzan los diálogos, chistes y capítulos en los que se muestra el día a día de una familia poco convencional que a través de Amazon Prime ha crecido vertiginosamente en fama y comentarios a favor y en contra.

