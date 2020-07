Danna Paola y Sebastián Yatra se dejan ver juntos y casi se besan

Danna Paola y Sebastián Yatra han celebrado que su nueva canción No bailes sola ha sido muy bien recibida por parte de sus seguidores y hasta se ha convertido en tendencia en las principales plataformas de música. La canción se estrenó el pasado 16 de julio y ya se encuentra en el top 200 Global de Spotify, por lo que por medio de redes sociales han mostrado su agradecimiento.

Pero en esta ocasión, Sebastián Yatra y Danna Paola sorprendieron al publicar un video juntos en el que aparecen cantando parte de la canción No bailes sola y lo que más impactó fue la química que tienen los cantantes, quienes casi se besan. Por lo que revivieron los rumores de su posible romance.

Aunque actualmente Yatra y Danna no se encuentran físicamente juntos, grabaron un video en TikTok que causó polémica y logró dividir opiniones, pues algunos usuarios de redes sociales siguen recordando la relación que el colombiano tuvo con la cantante argentina Tini.

"Like si sos del team tini". "Yatra es el típico hombre que dice -ay, nada que ver solo somos amigos, mi amor… y después de unos meses ahí lo tenes, con la que nada que ver". "Un temazo de por si 🔥🔥 felicitaciones nueva mente por el éxito que va teniendo". "Pobre yatra y Danna ahora se tienen que fumar la mala onda y el hate de los fans de Tini". "Yatra y danna son los mejores por favor dejen de criticarlos nosotros no sabemos la vida privada de los demás y ademas danna paola es Divina y se ven muy lindos juntos", fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Aquí el momento…

Desde hace algunos meses se rumora que Danna Paola y Sebastián Yatra mantienen un romance y hasta se ha dicho, que la intérprete de Oye Pablo fue la causante de la separación de Yatra con Tini. Además, se dijo que durante esta cuarentena los cantantes han tenido mucha comunicación.

Sin embargo, en diversas ocasiones Danna Paola ha confesado que ella y el colombiano mantienen una buena relación de amistad pero nada más.

“Que hablen lo que quieran, no está en nuestras manos corregir o no lo que se dice. Que la gente quiera pensar lo que quiera, para nosotros representa una colaboración de dos artistas que son colegas, es como sucede con los actores, si te toca actuar, pues actúas en escena y no es que tengas algo con tu compañero, eso mismo pasa aquí”, dijo la intérprete de Mala fama al diario El Universal luego de lanzar este viernes el featuring junto al colombiano, No bailes sola.











