Macky González reveló el por qué "traicionó" a TV Azteca para participar en Guerreros 2020 en Televisa

Este fin de semana estuvo colmado de mociones para la atleta y velocista Macky González quien desde que asumió el liderazgo del equipo "Los Cobras" en Guerreros 2020 no ha dejado de generar noticia tras su participación en este reality que mantiene cautiva a la audiencia.

Pero la polémica no ha disminuido, pues desde su estreno varios participantes han estado en "El ojo del huracán" y ahora le tocó a esta joven de 28 años, que este sábado 18 de julio, reveló las razones por las que decidió decir adiós a TV Azteca para aceptar este reto en Televisa.

Macky González reveló el motivo de su "traición" a TV Azteca

A través de un live desde su cuenta en Instagram la exparticipante de Exatlón decidió interactuar con la audiencia y seguidores del reality Guerreros para despejar todas las dudas, inquietudes y hasta para aclarar los malos entendidos que se han generado en esta competencia extrema.

Por lo que más de uno quedó sorprendido cuando ella reveló, de forma muy natural y sin tapujos, las razones por las que decidió dejar a un lado a TV Azteca e iniciar la "nueva jugada" en Televisa a través del reality Guerreros 2020.

"Lo que primero captó toda mi atención fue el llamado que me hizo Memo Corral quien es alguien que admiro y conozco desde hace mucho tiempo. Él me comentó que ya le habían pedido en varias ocasiones mi celular porque estaban interesados en Televisa para que me sumara a un nuevo proyecto. Yo dije: '¿¿What???', pero acepté debido a la buena vibra de sus productores", señaló González.

Además ella hizo énfasis en que ante el llamado ella asistió para entrevistarse con Magda Rodríguez que estaba acompañada de su hija Andrea Escalona, siendo ambas las responsables de llevar a cuestas este ambicioso proyecto del que se sintió a gusto y por eso no dudó en aceptar.

"Las dos me dieron una impresión tan fuerte, ta, ching…, empoderadas, echadas para adelante que dije: 'Okey, sí me gusta Guerreros', así que dije: 'Aquí me quedo".

De esta forma Macky acalló todos los rumores y demás comentarios que se generaron tras su decisión de dejar Exatlón para estar como líder en el reality deportivo Guerreros 2020.

