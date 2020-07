Famosas deciden ocultar sus rostros

View this post on Instagram

Even if the weather will be beautiful this weekend and you’re tempted to leave your house, remember to be responsible for your health and that of others. Aunque este fin de semana haga bien tiempo, y tengan la tentación de salir de la casa, no se olviden de ser responsables con su salud y con la de los demás. Même s'il fait beau ce weekend et que vous êtes tentés de sortir, restez responsables pour votre santé et celle des autres. #fridakahlo #coronavirusmask