Danna Paola revela que está saliendo con alguien ¿Sebastián Yatra?

Danna Paola es una de las famosas que más ha causado polémica en los últimos meses debido a su situación sentimental, pues se ha rumorado que la actriz y cantante mantiene un romance con Sebastián Yatra, ya que sus seguidores pudieron notar que los cantantes mantenía contacto por medio de redes sociales. Pero en esta ocasión, Danna Paola por fin reveló cómo se encuentra en el aspecto sentimental.

Hace unos días Danna Paola y Sebastián Yatra estrenaron la canción "No bailes sola" que ha sido un éxito en plataformas digitales y con ello revivieron los rumores de su posible romance.

Sin embargo, la cantante y actriz de 25 años de edad reveló en una entrevista con Javier Poza de Grupo Fórmula que está saliendo con alguien.

"Normalmente yo siempre me rio de esto porque tengo muy mala fama y por algo lo dice mi canción y siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo, yo creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe lo que hay detrás porque puedes señalar y no sabes lo que están pasando el artista en su vida personal (…) Yo soy súper reservada con mis relaciones personales", mencionó Danna Paola.

"Siempre me han tratado de sacar la sopa y básicamente no porque es algo súper privado, es lo que me queda para mí, es algo súper valioso, yo respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas, en este caso yo no soy así, yo estoy saliendo con una persona y en este momento, a ver, no es Sebastián", dijo Danna Paola a Grupo Fórmula.

















Danna Paola comentó que entre Sebastián Yatra y ella solo hay una relación de respeto pero enfatizó que no le agrada que existan estos rumores mientras ella está saliendo con alguien.

"Creo que no está padre que si pues, estás saliendo con alguien como que estén estos chismes por fuera, ya lo hemos tratado de explicar 20 mil veces y bueno, pues ahí siguen pero yo creo que hay que respetar mucho", indicó la cantante.

Aquí el momento…

