Marjorie de Sousa sorprende cantando en un fabuloso vestido verde y diamantes en su rostro

Además de destacarse en numerosas telenovelas, Marjorie de Sousa sorprendió a sus fanáticos con su habilidad para el canto, entonando la canción de Thalía, Equivocada.

Luciendo un fabuloso vestido verde, una pieza de joyería en su rostro y parada en una azotea con una piscina infinita, Marjorie se acompañó de dos músicos para hacer su gran debut en la música, aunque al parecer, este no fuera del agrado de una buena parte del público.

El video lo compartió en YouTube donde escribió "Los invito a disfrutar conmigo las versiones acústicas de Equivocada y Un Poquito Tuya. Lo hice con mucho amor para ustedes".

Marjorie de Sousa hace su gran debut en el canto

Pero esto no fue suficiente para evitar comentarios negativos, lo que la motivó a cerrar la sección. Algunos de los que le escribieron, según reseñó Tribuna, fueron "Hay no por favor, esta mujer no canta que horribles ladridos. Ofensa a los oídos", "Puro show le está maullando a Julián Gil, digo maullando porque no canta nada", "¿Quién le dijo que era cantante?".

En los últimos meses, Marjorie de Sousa se ha visto envuelta en una gran lucha por la custodia del hijo que tiene con Julián Gil. Ambos han dado declaraciones bastante desagradables y, al parecer, no hay un final en un futuro próximo para esta pelea.

