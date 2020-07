Golpearon a Bárbara de Regil en plena calle ¡Le rompieron la nariz!

Bárbara de Regil es una de las actrices más polémicas del momento debido a sus comentarios en redes sociales, pues en diversas ocasiones ha sido blanco de las críticas por sus expresiones y comentarios. Pero en esta ocasión, la protagonista de "Rosario tijeras" reveló que fue golpeada en plena calle y le rompieron la nariz.

Bárbara de Regil cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales debido a sus rutinas de ejercicio y sus consejos sobre superación personal pero, en ocasiones, da a conocer aspectos de su vida personal y esta vez sorprendió a contar una terrible experiencia que afectó su integridad.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz de 33 años de edad sorprendió al contar que fue golpeada entre cinco niñas, quienes le rompieron la nariz cuando tenía 15 años.

"Un día me agarraron a golpes entre cinco niñas en la calle, literalmente yo iba caminando y de repente sentí como me jalaron el pelo, caí al piso y entre cinco niñas me empezaron a patear y ahí fue donde me rompieron la nariz", mencionó Bárbara.

Cabe destacar que Bárbara de Regil ha logrado conquistar a miles de personas pero también ha sido duramente criticada, pues hace algunos meses, la actriz realizó un Instagram live que causó revuelo, ya que muchos usuarios de redes sociales lo calificaron como racista.

"¡Ay qué prieta, qué horror!", dijo Bárbara de Regil, quien tiempo después explicó que se refería a que en su adolescencia la moda era meterse a la cama de bronceado.













