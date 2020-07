Lucero comparte sus mejores bloopers de telenovela

Si algo ha demostrado Lucero en los últimos años, es que la vida hay que disfrutarse, pero sobre todo aprender a divertirse.

La actriz mexicana dio un regalo a sus seguidores este domingo, al compartir un video de casi dos minutos, con algunas escenas de su carrera como actriz, en la que muestra momentos divertidos, como bloopers, errores, famosas cachetadas, chistes, bailes y detalles que dan una idea de cómo es durante el trabajo.

"Mi gente linda, lo que más me gusta es reírme y pasármela bien y hoy quiero compartirles estos bloopers para que pasemos un rato divertido juntos. #LuceroMomentos", escribió la cantante.

Los seguidores no dejaron de mandar algunos mensajes en las redes sociales, que provenían de varios rincones del mundo.

Te invitamos a consultar:

Samsung Galaxy A31 será tu favorito por todas las características que ofrece Este smartphone ya se encuentra disponible en México y lo primero que llama la atención es su precio especial por lanzamiento: $7,499. Excelente opción para quien busca un equipo de gama media, con grandes características

"Eres tan perfecta", "Amo verte so reír asó plenamente Jajajajajaja me encantan tus bloopers, los he usado para mis ediciones divertidas en honor a ti", "Me haces reír mucho, gracias por esamoooooooo", "Soy tu dueña es demasiado!! Sabias que vuelve a Las Estrellas en unos días", Con vos todo es mas divertido, por vos nuestro mundo brilla de sonrisas, por vos nuestro cielo gris, se pinta de colores…, "Y tenlo bien presente, tu eres el motivo de muchas sonrisas en en planeta. Te admiró y te amo un montó".

Añadieron otros, "Adoro que compartas tu felicidad con [email protected] tu siempre sacando una sonrisa gracias linda por ser especial aun no me explico que hicimos para merecerte", "Me encanta tu sentido del humor!!!", "Trabajar contigo debe ser genial, diversión continua", "La cachetada guajolotera a Colunga… jamás me dejará de hacer reír jajajajajajajajajajaja".

Eres una Lucero muy normal, tarararán, click click, tarararán click click… 😂🤍

Amo los bloopers, eres otro nivel Jajksjwjw — Joselyn 🇨🇺 (@_Joselynnr_) July 26, 2020

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Danna Paola se pone coqueta en la playa La cantante ha regalado varias imágenes que han provocado todo tipo de piropos en las redes sociales.

BTS pone en alerta a ARMY con el anuncio de su nuevo sencillo La banda surcoreana lanzará nuevo tema el 21 de agosto y sus seguidores (ARMY) ya planean estrategias para apoyarlos y seguir rompiendo récords.

Elán pasa de la música a ser una influencer divertida y sin filtros La cantante mexicana ha logrado una gran popularidad por su estilo al compartir momentos y dar su punto de vista sobre un tema o figura.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: