José Joel revela qué le gustaba coleccionar a José José

José Joel está en casa, donde compone temas y nuevos proyectos para mantenerse activo durante esta cuarentena, que aún no le permite realizar conciertos en vivo.

El hijo de José José prepara su primer livestream, como un homenaje al legado musical de su padre.

José Joel señaló que hay varios planes para el primer aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción que será el 28 de septiembre.

“Si han seguido mis redes se darán cuenta que hemos venido haciendo una serie de programas Platicantando con gente maravillosa del gremio artístico, que tiene la anécdota, el recuerdo y las ganas de platicar de mi papá; en base a esto podremos hacer algo para el aniversario de mi papá”.

Añadió, “definitivamente ya no está físicamente con nosotros, pero el homenaje pues se lo he hecho desde que tengo uso de razón… de tantas y cuantas maneras, obviamente al ser cantante se convierte en un homenaje cantando, pero procuro honrar a mi padre y madre, en todos lo que hacemos”.

Fans de Star wars

El cantante charló desde el estudio de su casa, en el que se observa un librero de fondo, con varias figuras, películas y libros de su colección de Star wars.

“Desde muy chiquito me han gustado los videojuegos, algo que disfrutaba mucho con mi papá. Dentro de todas las giras, que se iba a lugares recónditos, un día llegó con el Atari, más o menos por 1978, lo conectamos, le atiné a la pelotita y de ahí quedé enganchado con los videojuegos. Por eso, cada vez que había oportunidad, mi papá traía la máquina o consola nueva. Cuando sale La guerra de las galaxias en 1977, se acordarán que las películas no llegaban de manera simultánea, tardaban muchos años en llegar a México y la pudimos ver hasta que tuve 6 o 7 añitos, pero inmediatamente quedé enganchado".



Agregó, "ya que mi papá salía y regresaba, empezamos a coleccionar figuras y naves, es algo que me apega mucho a mi papá, es un recuerdo muy bello. Tiene mucho que ver en mi vida, sí soy fan de la ciencia ficción y todo este movimiento de Los vengadores, La guerra de las galaxias y videojuegos”.

José Joel retomará su gira Por ti soy en Estados Unidos y confesó que aún tiene un sueño por cumplir: “Tengo un sueño guajiro: grabar con Luis Miguel, porque soy fan y sigo pensando que de los grandes pilares musicales sigue siendo un cantante extraordinario”.

Acercamiento a la música de su padre

José Joel confesó que fue hasta la edad de 15 años, cuando entendió las canciones de su padre.

“Mi acercamiento con la música de mi papá, fue a los 15 años ya de una manera real, cuando me empiezo a enamorar y a entender la grandeza de José José. De las primeras melodías que me topé fue Lo que no fue no será de José María Napoleón y varias más, pero esa fue el primer acercamiento a la música de mi papá”.

Experiencia virtual

José Joel ofrecerá su primer show online, el próximo 1 de agosto desde la cochera de su casa.

“Recordaremos con amor a mi padre, con músico en vivo. Queremos abarcar muchos temas, la música de José José, es riquísima, por eso haremos medley (popurrí) con sus grandes éxitos durante una hora y cincuenta minutos. Será en vivo, con una nueva experiencia, en la que no hay una reciprocidad, sin saber si aplaudieron o no, esto es lo interesante de estos conciertos online. Lo haremos desde el garage de la casa ambientado como un centro nocturno para una noche bohemia”.

¿Cuándo y donde el concierto virtual de José Joel?

1 de agosto a las 21:00 horas. Boleto: 134 pesos por https://www.eticket.mx

