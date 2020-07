Explotan contra revista que critica a la hija de la reina Máxima de Holanda al calificar su físico como un look ‘plus size’

View this post on Instagram

Cuánto atrasa esta tapa!!! Qué tristeza me da! La joven futura reina de Holanda es una adolescente feliz y su vida señores de @revistacaras es mucho más "AMPLIA" que su look "PLUS SIZE", una pena que uds de mente tan pequeña no puedan verlo. Por qué insisten en seguir calificando a las personas por su talla!! Señores eso no es un adjetivo calificativo como tampoco lo es el color de piel, el color de ojos, el largo de tus piernas o tu elección sexual, simplemente uno es!!! Y uno es feliz sólo por ser libremente quien es. Por qué creen que se debe destacar que alguien deba sentirse orgulloso de ser Plus Size? Es porque acaso piensan que los estereotipos delgados sólo podrían estarlo? Es porque acaso piensan que es una deshonra ser gordo? Es porque acaso sólo necesitan hacerse notar para vender? Habría muchas más preguntas para hacer, pero cualquiera de las respuestas es lamentable. La belleza no es sinónimo de delgadez, ser blanco no te hace de una raza superior, ser heterosexual no te asegura la felicidad, ser católico no te hace ser Dios!!!! Cuánto nos queda por aprender, cuánto nos queda para perdonar… #reflexionar #aprender #perdonar #amar #tapa #revistacaras #plussize #lgbt #reyesdeholanda #reinamaxima #queenmaxima #prinsesaamalia #realeza #holanda #atrasa #repudio #losescandalones #vergüenza #harta #mujeresreales #moda #belleza . . . . . . @lizytagliani @mariomassaccesi1 @santidelmoro @iliana_calabro @marinacalabro_ok @martarresok_ @ricky_martin @syesmoda @bionut_obesidad @losescandalonesdelussich @robertopiazzaartist @francotorchia_