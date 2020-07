Betty, la fea: Actor de 'Daniel Valencia' vivía furioso por las bromas de 'don Armando' detrás de escenas

La exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea no solo permitió que su elenco se consagrara con sus respectivos papeles, también propició entre ellos el inicio de una relación de familia detrás de las cámaras que, a más de 20 años desde el estreno de esta producción, aún se mantiene en pie.

Fueron varios los momentos que los actores de este teledrama atravesaron juntos durante dos años de extenuantes jornadas de grabación y muchas son las anécdotas que han ido compartiendo a lo largo de estas dos décadas con el público que aún los recuerda en la piel de aquellos personajes creados por Fernando Gaitán.

No obstante, algunas experiencias que transcurrieron en el set no fueron agradables para todos. El actor Jorge Enrique Abello, quien le dio vida al explosivo 'Armando Mendoza', confesó hace algún tiempo que disfrutaba hacer bromas en el plató, pero estas no caían bien al actor de 'Daniel Valencia', quien "vivía furioso" a causa de sus chistes.

Las bromas pesadas que ‘don Armando’ hacía durante el rodaje de Betty, la fea

Aunque el rodaje de Yo soy Betty, la fea estuvo lleno de profesionalismo, el eterno ‘don Armando’ contó en una entrevista a la revista Aló que él y el actor Ricardo Vélez, quien en la telenovela era ‘Mario Calderón’, solían molestar con maldades a algunos sus compañeros de reparto.

El histrión reveló a la publicación que una de sus víctimas era Luis Mesa, intérprete del altivo hermano de ‘Marcela Valencia’, quien se molestaba mucho por las burlas que le hacían, al punto de que se la pasaba de mal humor durante las grabaciones.

“Luis Mesa vivía furioso porque le ‘mamábamos gallo’ (le tomaban el pelo) todo el día”, afirmó a la importante revista colombiana, según recogió RCN.

Aunque no dio más detalles sobre estos episodios con Mesa, sí destapó que Julio César Herrera, quien personificó a 'Freddy Stewart Contreras', era otro de sus blancos permanentes. De hecho, destacó que a ‘Freddy’ solían fastidiarlo dándole “gatos” antes de salir a escena, que son fuertes golpes usualmente en los brazos, explicó el medio.

“Julio César Herrera siempre salía golpeado en cada escena porque entre Ricardo Vélez y yo le dábamos ‘gatos”, develó.

Posteriormente, en una entrevista a la estación W Radio, Abello reafirmó esta declaración y enfatizó que si se observaba bien, se podía ver que Julio sale en el melodrama con una postura específica a causa del porrazo.

Tras escuchar el recuerdo, Herrera, quien también asistió a esa conversación, solo se limitó a decir con humor que sus colegas: “Aprovechaban”.

