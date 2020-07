Ilse y Mimi celebran 35 años de carrera y realizarán concierto en auto

Para Ilse y Mimi la música siempre ha sido parte de su vida y éxitos como Las mil y una noches, No controles, Bazar, entre muchas otras, ya son canciones que han dejado huella y forman parte de soundtrack de diversas generaciones. Y aunque actualmente Ivonne ya no forma parte de su proyecto, las dos Flans destacaron que siguen estando muy unidas y activas.

Este año las Flans cumplen 35 años de trayectoria en los escenarios y en entrevista con Publimetro destacaron los retos que han enfrentado en su carrera y lo que significó para ellas la salida de Ivonne.

"Llevamos 35 años de carrera pero hemos ido evolucionando con el paso del tiempo, entonces, pues esta vez a partir del año pasado Ivonne nos dijo 'no son ustedes muchachas, soy yo y me quiero ir', entonces nosotras dijimos que no había problema, la puerta está abierta. Hemos continuado Mimi y yo presentándonos como dueto (…) Creo que uno de los principales retos es tener mucha disciplina y levantarte todos los días a trabajar", mencionó Ilse.

Para Mimi uno de los restos es dejar a la familia. "He dejado eventos de la familia por estar trabajando a tempranas edades", indicó.

Asimismo Mimi comentó que se han tenido que adaptar a seguir su proyecto en dueto. "Siempre se extraña porque son muchos años de estar juntas porque ya teníamos una dinámica muy armada entre las tres pero lo sabíamos porque al tener las reglas del juego muy claras, como siempre las tuvimos nosotras, y sabíamos que estábamos juntas en total libertad y sabíamos que podía pasar, claro que duele y se extraña con su sentido del humor pero nostras nos tomamos de la mano y nos unimos porque creemos que Flans necesita que alguien lo siga defendiendo", destacó Mimi

A principios de mayo de este año Ilse y Mimi dieron a conocer su nueva canción llamada Todo haría por ti, en la que demuestran que siguen más activas que nunca.

"Todo haría por ti es esta bandera de aquí seguimos, todavía tenemos energía, sigue la vida presentándonos sus retos pero sentimos que tenemos toda la energía para continuar y seguir consintiendo a nuestro seguidores y sacándoles una sonrisa", comentó Ilse.

Concierto drive in

Ilse y Mimi ofrecerán un concierto este 30 de julio en el Parque Bicentenario en la modalidad "drive in", en donde el público podrá disfrutar de esta presentación desde sus autos. Las puertas del parque se abrirán a las 20:00 y el concierto comenzará a las 22:00 horas.

