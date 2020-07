Livia Brito exhibe su tatuaje oculto con sexy baile en TikTok

Livia Brito es una de las actrices que más ha causado polémica en los últimos meses debido al pleito que tuvo con el fotógrafo, Ernesto Zepeda quien la captó con su novio, Mario Martínez en Cancún. Tras este suceso, el fotógrafo interpuso una demanda en contra de la actriz y su novio por agresiones. Pero tal parece que Livia Brito está tomando con calma dicha situación y actualmente se encuentra muy activa en redes sociales.

Por medio de su cuenta de TikTok, Livia Brito cautivó a sus seguidores al publicar un video en el que muestra un tatuaje oculto al ritmo de la canción "Tattoo" de Camilo y Rauw Alejandro con el fin de cumplir el reto "TattooChallengeRemix".

En el video se observa a la actriz bailando y mostrando el tatuaje que tiene a un costado de la espalda. "Cada idea qué hay para hacer #TikToks me encanta mis #aLIVIAnados , aparte me divierto muchísimo haciéndolos. ¿Qué dirá mi tatuaje?", escribió la actriz, quien protagonizó la serie "Médicos".

Dicho video ya cuenta con más de 500 mil visualizaciones en TikTok y más de 94 mil "me gusta". Además, Livia Brito ha logrado ganar seguidores en TikTok, pues actualmente cuenta con 5.5 millones.

Aquí el momento…

Cabe destacar que hace unas semanas Livia Brito publicó un video en el que pide perdón por su comportamiento con el fotógrafo.

"Lo siento mucho y me arrepiento por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentía vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él", mencionó la actriz de cubana de 34 años de edad.

