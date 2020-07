Río Roma ofrecerá concierto en línea y estrenará canción

El dúo Río Roma conformado por Raúl y José Luis han tenido que adaptarse a la nueva forma de hacer espectáculos debido a la pandemia de coronavirus. Por esta razón decidieron realizar un concierto completamente gratuito, que se transmitirá en su cuenta de Instagram el próximo 31 de julio a las 19:30 horas.

Además, los músicos y cantantes adelantaron que en dicho showcase darán a conocer su nueva canción llamada Gracias un millón, la cual tiene el objetivo de ayudar a las personas que viven de los espectáculos musicales y que actualmente no tienen un ingreso, ya que todas las ganancias serán donadas a ellos.

“Como compositor, durante los primeros meses de cuarentena, los temas que salían eran un poco melancólicos pero después quise ya no hablar de eso, sino ver el lado positivo de este momento y empecé a escribir Gracias un millón porque dentro de este tiempo de encierro he tenido la oportunidad de tomar algunos talleres como de gratitud y me di cuenta que la gratitud es una cosa impresionante, tiene un poder que yo no imaginaba y mágicamente comenzar a pasar cosas, entonces quisimos poder comunicarlo a nuestros fans”, explicó José Luis.

Los músicos también destacaron que han tenido la necesidad de estar más cerca de sus seguidores por lo que crearon un grupo de WhatsApp. “Sentíamos que podíamos darle un poco de alegría por medio de esta plataforma y de repente hacíamos dinámicas y ha sido una nueva forma de adaptarnos a lo que ocurre en el mundo”, afirmó Raúl.

