Yulianna Peniche recibe anillo de compromiso en emotivo momento en la playa

View this post on Instagram

Me hiciste vivir el momento más bonito de mi vida ✨ 🙏🏻 💫 @parejitalopez11 Gracias mi cara de chango por hacerme intensamente feliz 💞Gracias por sellar nuestro amor tan puro con mi hermoso anillo de compromiso 💍 que da inicio a una nueva e increíble etapa en nuestras vidas 💎!!! @breathlessresorts #breathlessrivieracancun #love #truelove #yuliyparejita