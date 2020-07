Alejandro Fernández llora al hablar de la situación actual de los músicos

Alejandro Fernández decidió regresar a las redes sociales, pero esta vez fue para una entrevista que dio para el programa Uforia Hangout Sessions con Raúl Brindis.

El cantante tapatío habló de varios temas y cómo enfrenta la situación actual.

“De repente me dan ataques de ansiedad, desesperación y no ha sido nada fácil, pensamos que no iba a durar tanto tiempo. Hemos estado trabajando, no en el escenario, pero sí con colaboraciones y cosas así (…), me vino a partir la madre, porque estaba feliz con la gira más importante en mi carrera: Hecho en México”.

El Potrillo añadió, “si nosotros los cantantes la estamos pasando mal, imagínate los músicos, no tienen trabajo y están parados totalmente. Es muy triste cómo lo están pasando, de verdad me rompe el corazón”, hace una pausa porque se le quebró la voz: “Perdón, pero ver a los mariachis afuera de la calle tocando gratis, es muy triste ver sufrir a nuestra familia de músicos”.

Cuerpo atlético

Alejandro Fernández reveló que cambió sus hábitos durante esta cuarentena, y ya volvió a la talla de cuando tenía 18 años.

“Me doy mis permisos para poder probar de todo. Me fui y encerré dos meses en Vallarta, bueno Nayarit y me apliqué para llevar una rutina, como despertarme temprano, hacer ejercicio, meditar y cuidar la alimentación. Me cuido toda la semana, y los fines de semana, pero me doy mis permisitos”.

Ahora, el cantante tiene que ajustar sus trajes de charro: “Los ajusto, son los mismos, porque los acababa de mandar a hacer y ya me quedan gigantes, por eso tienen que venir a mi casa para volver ponerlos bien. Soy talla 30, y presumo que desde que tenía 18 años, no tenía esa medida”, y en tona de bromó añadió: “Ojalá que Alex pudiera tener ese cuerpo [risas]”.

Colaboración con Calibre 50

Alejandro Fernández grabó el tema Decepciones compuesto por Edén Muñoz de Calibre 50, el cual nos unirá por primera vez en un dueto y grabarán un video, en los próximos días.

Quiere terminar su licenciatura

Alejandro Fernández confesó que tiene planeado terminar la licenciatura de Arquitectura, que tuvo que abandonar por su incursión en la música.

“Me faltaron dos cuatrimestres de la carrera de arquitectura, en la cual llevaba buen promedio de 90 o más… iba muy bien. Ahora en estos momentos, en las últimas semanas me dio otra vez por retomarlo en línea, investigar y ver si lo puedo terminar en línea”, dijo al conductor de Uforia Hangout Sessions.

