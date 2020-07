Eduardo Videgaray responde a trolleo de Roberto Palazuelos sobre su hermano

Luego de que Roberto Palazuelos le mandara un saludo por una “futura orden de aprehensión” familiar a Eduardo Videgaray, el conductor de La corneta no se quedó callado y respondió a el Diamante Negro, a quien considera su "amigo".

Te puede interesar

Roberto Palazuelos se enfrenta a Eduardo Videgaray y envía incómodo saludo sobre su hermano Aunque para algunos usuarios de redes la respuesta fue muy graciosa, otros la consideraron un ataque sin escrúpulos por tratarse de una situación familiar

A través de la emisión radiofónica, transmitida por Los 40 principales, Videgaray se refirió a la publicación de Palazuelos, pues usuarios de redes sociales, aplaudieron lo dicho por Palazuelos como una respuesta a las burlas de su iniciativa por cobrar las felicitaciones personalizadas en la plataforma ViBox.

“Hoy en la mañana me encuentro que muchísima gente me envía y me reenvía un tuit que puso Palazuelos en el cual dice: ‘Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano’, haciendo referencia pues a mi hermano Luis Videgaray, ex canciller y ex secretario de Haciendo en el gobierno de Enrique Peña Nieto”, especificó Eduardo Videgaray.

Dile a videgarsy que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano 💪💪 https://t.co/svSP2fAKTd — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) July 29, 2020

Videgaray se dijo sorprendido por la actitud del Diamante negro, pues lo consideraba una persona respetuosa. Sin embargo, aclaró que soportaría la burla, pues los programas donde participa, el humor y la ironía son cosa de todos los días.

“Yo le quiero decir a Roberto Palazuelos que está bien, está bien, el que se ríe se lleva, y el que se lleva se aguanta, y no tengo ningún problema va, adelante, Boby, pus si quieres llevarte así”, comentó

Junto con José Ramón San Cristobal, “el Estaca”, Videgaray enfatizó que Palazuelos, ha sido invitado al programa de radio, pues lo consideran su “cuate”. Pero dadas las tensiones recientes, no quedaba más que aguantar.

“Nomás falta que nos pongamos de sentimentales en este programa después de todo lo que hemos dicho de tanta gente en México, así que vaaa, graacias, en su momento si es preciso y si eso sucede (el arresto de su hermano), te la pediré (el saludo), mi Boby”, refirió.

Hace unos días, Videgaray defendió a su hermano Luis Videgaray, quien fue secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ante los dichos de Emilio Lozoya.

El presentador cuestionó en Twitter si se debe creer en los dichos de “un delincuente” y desestimó las acusaciones contra su hermano.

Según las declaraciones de Emilio Lozoya, Luis Videgaray formó parte de una serie de sobornos para apoyar la reforma energética y la campaña electoral del candidato del PAN, Ricardo Anaya, en 2018.

TE RECOMENDAMOS VER