José Luis de Río Roma envía mensaje a Sherlyn tras convertirse en madre

Hace más de un mes la actriz Sherlyn dio a luz a su primogénito André, a quien ha decidido criar como madre soltera, pues en diversas ocasiones confesó que uno de sus más grandes sueños era convertirse en madre. Pero cabe recordar que una de sus relaciones amorosas más polémicas fue la que mantuvo con el cantautor e integrante de Río Roma, José Luis con quien al parecer mantiene una relación cordial.

Durante una conferencia de prensa por medio de videollamada, José Luis de Río Roma habló el estreno las canción "Gracias un millón" y de la próxima presentación en el línea que tendrá el dúo por medio de su cuenta de Instagram, pero eso no fue todo, ya que también le envió un mensaje a Sherlyn tras dar a luz a André, quien actualmente tiene seis semanas de nacido.

"Ya lo había dicho, que sí, que por supuesto la felicitamos es una mujer increíble valiente echada para adelante", mencionó José Luis.

Pero eso no fue todo, ya que el intérprete de canciones como Me cambiaste la vida, Mi persona favorita, Caminar de tu mano, entre muchas otras enfatizó que ya no quiere hablar más del tema por respeto a su nueva pareja.

"No quiero decir más porque ya estoy en otra relación, entonces no es padre para mi novia", afirmó José Luis., quien no dio muchos detalles de su nueva conquista aunque en redes sociales compartió un video con la conductora Gabriela Prieto.

Cabe destacar que hace algunos años Sherlyn estuvo inmersa en polémica por sus relaciones amorosas con el periodista Francisco Zea y con el cantautor, José Luis de Río Roma.

Dichos romances causaron gran impacto en el medio del espectáculo, pues hace algunos meses se dieron a conocer diversos audios en los que Sherlyn confesó que tanto Francisco Zea como José Luis de Río Roma le fueron infieles. Tras lo sucedido, Sherlyn ha destacado que actualmente se encuentra en una nueva etapa de su vida y hasta se dice que mantiene una buena relación con José Luis.

