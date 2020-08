Kylie Jenner deslumbra en un sexy vestido de látex granate con un atrevido escote y botas mosqueteras

View this post on Instagram

擁有眾多Instagram追隨者的 @KylieJenner 獨家登上 @VogueHongKong 8月刊封面,22歲的她早已超過一位真人騷明星或意見領袖,創立 @KylieCosmetics 儕身女企業家,並開始致力於公益回饋社會。今期穿上 @YSL 2020冬季系列的Kylie更為冷豔,展現一位年輕女性的剛強和堅毅,#VogueHongKong 更與Kylie獨家對話,談論她的創業歷程。 盡收錄在8月3日發行的8月刊,於全港各大書店、便利店及報攤有售。 點擊 @VogueHongKong 簡介的likeshop了解訂閱電子書及紙本實體書的方法。 #KylieJenner is #VogueHongKong‘s cover star exclusive for our August issue. At the age of just 22, her beauty brand #KylieCosmetics has achieved far reaching success, and she is also active in charitable causes including funding surgeries for children with cleft lips and palate through Smile Train. Check out our exclusive interview and photo shoot with #KylieJenner styled in #YSL's 2020 winter collection in the August issue, available at convenience stores, bookazine and newsstands on August 3. Follow @VogueHongKong’s link in bio to subscribe to e-books and hard copies. @VogueHongKong #KylieJennerForVogueHongKong Photographer: @GregSwalesArt Creative Director: @S.e.a.n.K Stylist: @JillJacobsStudio Producer: @AGPNYC Makeup Artist: @MakeupbyAriel Hair Stylist: @JesusHair Set Designer: @TheNinjaAtelier Cover Wardrobe: @YSL @AnthonyVaccarello #VogueHongKong #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent