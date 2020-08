¿Qué veremos en la temporada 18 de Keeping Up with the Kardashians?

En medio del escándalo de una posible separación entre Kim Kardashian y Kanye West, se estrenará la temporada 18 del reality Keeping Up with the Kardashians.

Kim Kardashian se ve demacrada y envuelta en llanto al reunirse con Kanye West La pareja ha enfrentado varios problemas en el pasado

Según TMZ, la familia West-Kardashian abordó un jet privado el pasado domingo rumbo a un lugar desconocido para tomar unos días de vacaciones e intentar arreglar sus diferencias. Asimismo, el portal estadounidense afirmó que la pareja no había convivido mucho en los últimos meses,West ha estado en su rancho planeando su futuro político, mientras que Kim ha estado en Los Ángeles junto a sus cuatro hijos.

Cortesía

En esta nueva temporada del reality que ha hecho famosas a las hermanas Kardashian, no veremos todo esta polémica, pero sí otra: la de Kim y Kourtney, la hermana mayor de la dinastía. En algunos adelantos hemos podido ver una pelea entre ellas que llegó a los golpes, debido que Kourtney ya no se encuentra feliz por formar parte de este show que está por cumplir 13 años en octubre, por lo que sabremos en qué termina este conflicto.

También veremos a Kylie, las hermana menor, en el desfile de Balmain en París, donde se encargará de maquillar a todas las modelos para presentar si línea de maquillaje en alianza con el afamado diseñador, y donde será la encargada de cerrar la pasarela. Por su parte veremos a Khloé lidiar con la relación con su ex, Tristan Thompson y al mismo tiempo lidiar con True, la hija que tienen en común.

Aunado a todo esto, filmar la temporada 18 de Keeping Up with the Kardashians tampoco fue sencillo, ya que los últimos episodios se realizaron en medio de la pandemia. Y para esto, la familia más mediática del planeta se las ingenió para mostrar su vida cotidiana en medio de la crisis sanitaria.

Cortesía

Cuando el estado de California entró en cuarentena el 19 de marzo, el futuro del show estuvo en el limbo, hasta que la productora ejecutiva Farnaz Farjam llamó a la madre y líder del clan Kardashian, Kris Jenner. Farnaz le propuso a Kris, asignar a cada miembro de la familia un camarógrafo para vivir con ellos o posponer la filmación por completo. Pero Jenner tuvo una mejor propuesta, filmarse ellos mismos

Así, cada lunes, un productor con cubrebocas y todas las medidas de prevención dejaba nuevos iPhones a los equipos de seguridad de la familia.

¿Dónde y a qué hora ver el estreno?

La nueva temporada de Keeping Up with the Kardashians se estrena este 4 de agosto, podrá ser vista a través de canal E! a las 22:00 horas.

Se pueden ver las primeras 8 temporadas en Amazon Prime Video, mientras que Netflix cuenta con dos.

Cortesía

Curiosidades de KUWK

Esas no son sus verdaderas casas: al menos no el exterior. Kim confesó que lo que se ve en el reality no son las fachadas verdaderas de sus mega mansiones, esto es una medida de seguridad para que los fans no reconozcan sus viviendas. Aún sí, el interior donde se filman los episodios sí son sus auténticos hogares.

al menos no el exterior. Kim confesó que lo que se ve en el reality no son las fachadas verdaderas de sus mega mansiones, esto es una medida de seguridad para que los fans no reconozcan sus viviendas. Aún sí, el interior donde se filman los episodios sí son sus auténticos hogares. Nunca saldrán a cara lavada: ya es costumbre verlas en su día a día súper producidas y con todo el glamour que tanto las caracteriza, y es que antes de grabar llevan horas y horas de maquillaje, peinado, estilismo, etc. Kris Jenner tiene un equipo que la arregla en una hora, mientras que Kim tarda dos horas en estar lista junto a sus hermanas Jenner que se realizan manicura una vez a la semana.

ya es costumbre verlas en su día a día súper producidas y con todo el glamour que tanto las caracteriza, y es que antes de grabar llevan horas y horas de maquillaje, peinado, estilismo, etc. Kris Jenner tiene un equipo que la arregla en una hora, mientras que Kim tarda dos horas en estar lista junto a sus hermanas Jenner que se realizan manicura una vez a la semana. Algunas veces Kris Jenner necesita privacidad: y aunque la matriarca del clan más poderoso de la TV está acostumbrada a vivir rodeada de cámaras, más de una vez a pedido al equipo de producción que por favor se retiren de su vivienda para estar un momento a solas, especialmente con su novio Corey Gamble.

y aunque la matriarca del clan más poderoso de la TV está acostumbrada a vivir rodeada de cámaras, más de una vez a pedido al equipo de producción que por favor se retiren de su vivienda para estar un momento a solas, especialmente con su novio Corey Gamble. Ante todo, la protección: un artículo de The New York Times, reveló que algunos de los asistentes de producción deben utilizar protectores de calzado al grabar en la casa de Kris Jenner.

