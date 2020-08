Lorna Cepeda reveló el bochornoso momento que vivió durante la grabación de la escena del bus en "Betty, la fea"

View this post on Instagram

Les voy a contar la historia del BUS: estábamos grabando, con todo listo, bus, personal de apoyo, actores, cámaras, producción, etc! El coordinador (pablito) me dio la señal , para montarme al bus, pero esta miopía me ha acompañado desde los 9 años, y el despiste , desde que nací, y me trepé en el bus equivocado, cuando me subí al bus que NO era, la gente me quedo mirando, porq obviamente subí empujando,lo q me había indicado el director (Mario Ribero) y el chofer del bus REAL, me dejó subir sin pagar y arrancó, empecé a oír unos gritos, era pablito, y varios de produccion, corriendo detrás del bus diciendo q parara, “pare señor, bájate lorrrnaaaa, ese no es el bus, bájate bájate” yo no entendía nada, menos mal el señor del bus si, me dijo rápidamente lo q pasaba, todos lloraban de la risa, y yo peor, mientras me disculpaba, y me bajaba, media cuadra adelante! Para luego montarme en el BUs q era, y grabar la escena, me costó concentrarme después porq me parecía inaudito lo q acababa de hacer! Y ya, Esa es la historia!!! los amoooo! ❤️