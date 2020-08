Selena Gomez luce un exquisito vestido de transparencias y flores bordadas con el que derrochó sensualidad

View this post on Instagram

Na noite desta terça-feira, arranca mais uma edição do Festival de Cinema de Cannes. Espera-se um dos mais prestigiados desfiles de estrelas que, até dia 25 do presente mês, espalharão brilho pela cidade do sul de França. @selenagomez é uma das celebridades que marcará presença no evento. A cantora percorreu pela primeira vez o tapete vermelho do festival francês como parte do filme “The Dead Don’t Die”, que vem com um super elenco, que inclui Bill Murray e Tilda Swinton. E Selena não decepcionou e apareceu deslumbrante com uma saia e um top brancos, joias e um batom vermelho. (📸:getty) #selenagomez #likesforlike #likeslikeslikes #tapetevermelho #cannes #festivaldecannes #getty #gettyimages #magazinesecrets