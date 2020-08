Piden a Christian Nodal colaboraciones con Belinda y Danna Paola

"Perdón por siempre estar inactivo en las redes es que cada vez le encuentro menos sentido. Ustedes van a ser mi única razón siempre [email protected] amo”, fue el breve mensaje que compartió Christian Nodal en su Twitter este jueves.

Tras la noticia que se dio a conocer este miércoles, en la que se confirmó el noviazgo con Belinda, comentarios van y vienen sobre esta relación entre la pareja.

El cantautor radicado en Guadalajara nunca esperó que el anuncio provocara tantas reacciones positivas y negativas, así como memes y un debate entre sus propios seguidores, que reclamaban si quería más a Belinda.

Entre los mensajes que más llaman la atención, es que le piden una colaboración con Belinda, pero también uno con Danna Paola.

Te invitamos a consultar:

Te decimos las razones del por qué Galaxy es la mejor opción para Android A la hora de adquirir un nuevo celular, hay tantas opciones que terminas confundiéndote por cuál es la que realmente te ofrece los mayores beneficios, no basta con que "se vea “bonito”.

Fans mandan mensajes

“Nosotros la verdad sólo queremos el chisme de lo enamorado que andas. Ya cuéntanos”, “¿Nos amas tanto como a Belinda?”, “Ponte a ver los memes que te hicieron los caborqueños, verás que rápido le encuentras sentido”, “Si pues con Belinda a tu lado ni yo miraba el celular”, “Pues ahora con semejante monumento al lado menos, pero te entendemos Nodal, sean felices”, “Ten las novias que quieras al fin y al cabo nos vamos a casar tú y yo ok”, fueron algunos mensajes luego de tuitear sobre su desencanto de las redes sociales.

VIDEO: Belinda le cantó a Christian Nodal el año pasado ¿ya había amor? Usuarios de redes sociales compartieron un video en el que Belinda le canta a Nodal el tema "Amor a primera vista"

Seguidores de Colombia, Costa Rica, Nigaragua y México se dividieron en opiniones: “Esta bien… Pero aun así no superó lo de ayer… Y nomás que andes de mandilón y no saques el dueto con Danna Paola, es lo único que puede alegrarnos, “Con un tweet que hagas diario nos conformamos,pero no nos abandone compa”, “Nodal has una canción con Beli”, “Que viva el amor”, “No tienes porque pedir disculpas, nosotros somos felices si tú eres feliz”.

Mientras otros agregaron, “Te amamos mucho nuestro Chuy y siempre que tengas ganas de venir a echarte una vuelta aquí vamos a estar”, “Sé te extraña por acá pero sé te entiende”, “Es bueno estar desconectado de las redes y tener esa interacción humana y más en estos tiempos”, “Sabemos que no mucho te gusta, pero por eso somos nodalistas y que siempre te vamos a apoyar en esos que te quieren ver mal te amamos papi”, “No estaría mal si notaras nuestra existencia”.

¿Mal de amores?

Christian Nodal durante una entrevista con Publimetro confesó que sufría mal de amores.

“No sé si sé mucho o poco del amor, pero me ha tocado disfrutar de seres humanos que han cambiado mi vida en muchos sentidos. Todas mis relaciones les guardo mucho cariño, porque me enseñaron bastante. No sé si es mucho o poco, pero he vivido algo y todo está plasmado en las canciones. Yo personalmente cuando sufro por un mal de amor, le guardo su tiempo y respeto”.

Christian Nodal estrena reality show y disco para acercarse a la gente El músico reveló que no está dispuesto a cobrar por un concierto en línea, porque sería algo grosero para sus seguidores.

Te invitamos a consultar:

Nia DaCosta tiene en sus manos el destino de Capitana Marvel La cineastas es la elegida por Disney y Marvel Studios para ponerse al frente de la secuela, que de nuevo contará con Brie Larson como protagonista.

Adele enamora con un pantalón a la cintura floral que mostró su nuevo cuerpazo Luce hermosa y radiante

Ana Martín revela cómo fue trabajar con Fernando Colunga: "Tuvimos pleitos" La actriz aseguró que el galán de 54 años es "un príncipe en todos los aspectos".

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: