Las escenas que demuestran que ‘Michel Doinel’ era el príncipe que merecía a ‘Betty, la fea’

Aunque han pasado varios lustros desde que Yo soy Betty, la fea se despidió de la televisión, la decisión en el amor que ‘Beatriz Pinzón Solano’ tomó al final de la trama sigue llenando de frustración a la audiencia de la exitosa telenovela creada por Fernando Gaitán.

Recordemos que tras sufrir aquella terrible decepción amorosa con ‘Armando Mendoza’, la protagonista consigue un nuevo trabajo con ‘Catalina Ángel’ en Cartagena, ciudad donde no solo comienza su anhelada transformación, también llega a su vida el apuesto galán ‘Michel Doinel’.

El carismático y amable francés llega como un “príncipe azul” al camino de la hija de ‘don Hermes’, le enseña una nueva perspectiva del amor y queda completamente prendado de ella mucho antes sus cambios físicos. Sus atenciones, caballerosidad e incluso coqueteo dividen el corazón de ‘Betty’ que aún late por ‘don Armando’.

No obstante, como todos ya sabemos, a pesar de que ‘el francés’ va tras su amada a Bogotá para luchar por su amor y conquista a sus papás y a sus amigos, al final ella rechaza sus sentimientos y su propuesta laboral, perdona al expresidente de Ecomoda por dejarla “al borde de la muerte” con su engaño y se casa con él.

La culminación de la historia no cayó bien en 2001 cuando se transmitió y casi 20 años después, sigue teniendo el mismo efecto en la actual generación de espectadores. A continuación te recordamos algunos de los momentos más tiernos entre ‘Michel’ y Betty’ que demuestran que era el hombre que la inteligente economista merecía.

Los momentos más tiernos entre ‘Michel’ y ‘Beatriz’ en Betty, la fea

La fugaz pero significativa historia entre ‘Michel’ y ‘Betty’ de Yo soy Betty, la fea se desarrolla casi por completo en la ciudad de Cartagena mientras él se encuentra allí por negocios y ella asiste a ‘doña Catalina’ en la organización del reinado de belleza nacional.

Mientras ‘Beatriz’ va ganando confianza, cambiando su aspecto y empoderándose, comparte mucho con este amable empresario que termina enamorándose de ella tras vivir varios dulces instantes mientras intentaba olvidar al prometido de ‘Marcela Valencia’.

Uno de estos se da la noche que bailan juntos en una “chiva” y le expresa que “quiere verla feliz”, episodio tras el cual la acompaña hasta su puerta en el hotel denotando interés en ella al desearle un feliz descanso y darle un tierno beso en la mejilla.

‘Betty’ se siente abrazada por el cariño de ‘Michel’, pero nuevamente los recuerdos de ‘Armando’ la atormentan. Mira cómo fue ese instante en el siguiente video:

Sin embargo, sin duda el momento más importante entre ambos fue cuando él intenta besarla tras llevarla en su coche hasta el lugar donde se hospeda. Luego de espontáneamente expresarle lo que le gusta de ella, él procede a darle un beso, pero la mejor amiga de ‘Nicolás Mora’ se aparta y él entiende su evasiva.

Posteriormente, se mostraría como todo un respetuoso caballero al disculparse por aquella acción que la hizo huir de él, derritiendo a los televidentes que ya lo veían como todo un “partidazo”. Este recuerdo es uno de los más enternecedores y atesorados en el teledrama.

“Quiero disculparme por lo de anoche. No sé qué me pasó, yo jamás actúo así. Pido que no se vaya a llevar esa impresión de mí. Hoy es su última noche en Cartagena y lo último que deseo es que se vaya molesta conmigo”, le destapó sinceramente.

A su disculpa, ella replica diciendo que no estaba molesta y le explica el por qué de su reacción. Tras escucharla, él prosigue manifestando su pensar, le confiesa sus sentimientos y le propone quedar como amigos.

“Tengo que decírselo porque de lo contrario usted va a pensar que lo que pasó anoche fue premeditado o una ligereza mía y no fue así, fue espontáneo, natural…”, dijo.

Agregó que veía en ella a “una mujer sensible, muy particular, que libra una lucha muy fuerte y me ha conmovido ver ese proceso y me encanta de cierta forma ser parte de él”.

“No me culpe ‘Betty’, yo simplemente estaba ahí y me encantó”, concluyó, conmoviendo a la protagonista. Revive la disculpa de este galán aquí:

“Yo siempre me pregunte por qué no se quedó mejor con este maravilloso hombre con el que todas las mujeres soñamos, aparte de ser hermoso, un ser humano celestial”, “Lástima que haya aparecido después de ese romance con ‘Armando’, o si no hubiera sido otra la historia”, “Que alguien me explique por qué diablos no se quedó con ‘Michel”, son algunas de las reacciones de los admiradores de Betty, la fea en redes sociales.

