Ocesa presenta 'Irrepetible', conciertos a través de Ticketmaster live

Se parte de #OCESAIrrepetible, una serie de conciertos digitales únicos que podrás vivir desde tu casa, a través de Ticketmaster LIVE. No te pierdas a: @moeniamx – 21 de agosto @oficialmijares – 22 de agosto @molotovbanda – 23 de agosto @uzielito_mix – Mexathon Serie 1 – 28 de agosto @napoleonmusica – 29 de agosto @floramargoo – 30 de agosto @grupobronco – 30 de agosto Compra tus accesos en www.ticketmaster.com y recuerda: con @citibanamex aprovecha un 30% de descuento permanente hasta el día del evento. Términos y Condiciones en el link de la bio