Karol G seduce con leggings blancos y mini top rosado en un look irresistible

Karol G es incansable. Hace varias semanas se recuperó del Covid-19 y ahora está más fuerte que nunca, promocionando su nuevo tema "Ay, Dios mío", una de sus canciones posteriores a "Tusa", que le dio la vuelta al mundo y le dio miles de satisfacciones y premios.

El tema fue compuesto por Danny Ocean junto a Ovy On The Drums y Karol G, quienes compartieron varias ideas y llegaron a este tema tropical muy coqueto y pícaro que encantó a su público.

Aunque Karol G no solo se esmera en componer y revisar cada una de sus canciones, del mismo modo cuida cada uno de sus atuendos cuando va a salir al escenario o en un video musical. Uno de sus looks más sensual es y extravagantes fue el que usó en el video musical del tema "China".

Allí, sedujo a todos los espectadores del video usando un leggings de látex rosa pálido, que combinó con un top rosa y una chamarra rosa oversized, look que desató pasiones.

Pero durante el confinamiento, Karol G ha preferido usar las pijamas más divertidas y los looks más holgados. Junto a su novio Anuel AA, ha usado trajes enterizos súper cómodos para los fines de semana en casa.

Y para algunas salidas puntuales, Karol G se ha limitado a usar pants anchos y maxi sudaderas, sin dejar de lado los ostentosos tenis y las joyas de diamantes como complemento.

Esta temporada muy compleja a causa de la pandemia ha puesto a reflexionar a muchas personas, y Karol G envió un mensaje de agradecimiento y amor a todo su público por haberla apoyado siempre en cada momento de su carrera y de su vida: "Hoy solo quería decirles lo agradecida que me siento por tenerlos a ustedes y por su apoyo incondicional en cada paso que doy. Hacen parte de cada uno de mis éxitos. Hoy celebro y agradezco que ese amor que me regalan me ha dado la motivación de todos estos días… Les mando un abrazo a todos porque se que son tiempos difíciles pero no perdamos la esperanza de que vendrán tiempos mejores 🌹❤️ Los quiero mucho. KG".

