Así se vivió el autoconcierto de Moderatto ¿Sin cubrebocas y sin sana distancia?

A causa de la pandemia de coronavirus artistas y organizadores de espectáculos en vivo han tenido que buscar diversas formas de reinventarse. Por lo que en esta ocasión, se llevó a cabo el primer autoconcierto de Moderatto en el Foro Pegaso, el cual también se pudo disfrutar en línea. Sin embargo, por medio de redes sociales se dieron a conocer una serie de videos en los que se observa a personas afuera de sus autos y sin cubrebocas.

Por medio de Facebook y Twitter, cientos de asistentes compartieron la experiencia de vivir el nuevo formato de concierto. Aunque algunos afirmaron que fue una gran experiencia otros criticaron que miles de personas no respetaron las medidas sanitarias requeridas, pues se bajaron de sus autos sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia.

De acuerdo con cifras de los organizadores, al concierto acudieron mil 800 autos con un promedio de cuatro personas por cada automóvil. Por lo que este primer autococierto ha logrado dividir opiniones en redes sociales.

"Moderatto pidió quinientas veces no bajarse durante su concierto en coches. Cinco mil personas se bajaron y corrieron al escenario. Por gente así va a haber COVID hasta el 2045". "Concierto de moderatto anunciado como “auto concierto” terminó con la gente haciendo lo que se le pegó la gana. Del Vive Latino a este concierto queda claro que los aficionados del rock no han aprendido nada", fueron algunos de los comentarios que realizaron usuarios de redes.

Le hice una entrevista a @XaviModeratto sobre este autoconcierto y me explicó los pormenores. La gente sí se bajó del carro, algunos sin cubrebocas, no iban a vender nada para consumir, me dijo, pero se ve quienes traen vasos. Qué onda con todo eso? Es preocupante.#Moderatto

