El apasionado beso entre ‘Betty’ y ‘Nicolás’ en “Yo soy Betty, la fea” que pasó inadvertido

Un hermano siempre puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano👫💞. Nicolás siempre fue incondicional con su amiga Betty, ellos se quieren como hermanos. Toda mujer desea tener un amigo como Nicolás Mora, o no chicas? @anaorozcoof @marioduartedlt #nicolasmora #nicolasybetty #bettylafea #YoSoyBettyLaFea #ysblf #beatrizaurorapinzonsolano #beatrizpinzonsolano #beatrizaurorapinzon #personajesanamariaorozco #anamariaorozco #anamariaorozcofans #anamariaorozco😍 #marioduarte