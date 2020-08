Jennifer Lopez y su look con pantalón de mezclilla a la cadera y crop top tejido irresistible

Con "If you had my love", su primer sencillo promocional, Jennifer Lopez atrapó al público. Venía de hacer carrera como bailarina y actriz y ahora, comenzaba a conquistar al público con su música, su carisma y su chispa sobre los escenarios.

Al principio todos querían bailar como ella o cantar como ella. Tener su mismo maquillaje o el mismo estilo de cabello. Pero hoy en día, sus millones de seguidoras en todo el mundo adoran su forma de vestir. Jennifer Lopez impone tendencias con cada prenda que usa.

Jennifer Lopez irresistible con pantalón de mezclilla a la cadera y crop top rojo

Recientemente ha sido captada usando atuendos deportivos, como este conjunto tie dye que usó en una salida cotidiana con el que acaparó toda la atención en la calle.

En una ocasión pasada, en una cita con su novio Alex Rodríguez y sus hijos, lució un estilo delicado compuesto por un mini vestido blanco tipo camisón, con colores bordadas, que enamoró a sus admiradores.

Pero las prendas de mezclilla también forman parte del look cotidiano de Jennifer Lopez, que reserva para ocasiones más informales. En esta imagen, compartida por la cuenta en Instagram @burcu.jlover, se muestra la diva del Bronx usando un pantalón a la cadera con un crop top rojo, mostrando que no se necesita de ropa costosa ni ostentosa para lucir hermosa.

Los pantalones a la cadera lucen espectacular y son muy favorecedores. En una sesión de fotos compartida por el perfil @jlo.fav, también deslumbró a los fans con otro pantalón de mezclilla a la cadera, esta vez un modelo más holgado, que combinó con un crop top tejido de lana y de mangas largas, siendo una opción más casual.

