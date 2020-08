Aislinn Derbez bromea al mostrar sus piernas "peludas" y desata reacciones en redes

View this post on Instagram

@lamagiadelcaos es un proyecto que nace de mi necesidad de compartir un lado mío que pocas veces muestro públicamente; de compartirles los temas que más me apasionan y presentarles a aquellas personas que: o admiro su filosofía, o me han cambiado la vida o han movido algo muy fuerte en mi. ⁣ ⁣ La verdad no tenía ni idea de cómo iba a lograrlo y hoy el resultado me llena el corazón y estoy fascinada con la respuesta de quienes lo han visto😍.⁣ La comunidad que hemos formado ha sido maravillosa.⁣ ⁣ He trabajado en este proyecto más duro que nunca en mi vida, ya que requiere de todo mi enfoque, dirección y mi trabajo interno constante también. Ha sido un viaje muy liberador y de mucho crecimiento y se ha sentido como un salto del bungee al vacío también 😅. ⁣ ⁣ Gracias a mis invitados de esta temporada, gente admirable que amo y que me inspira demasiado @jaimekohen @odindupeyron @ederbez @nildachiaraviglio @jeshderox @marisaartigasdiaz @ivs_casillas @santiagomolano @leila_canavati_astrologia @kalindakano ⁣ ⁣ Y gracias a mi equipo que trabajó tan duro desvelándose por semanas igual de apasionadamente que yo. (@aboutlob Fede, @michaguilerac @luum.mx @beitmkt @illederproducer @roccoportillo @iamruller y todos los demás que me ayudaron❤️)⁣ ⁣ Y SOBRETODO GRACIAS A USTEDES que lo vieron y escucharon! ⁣ ⁣ PD. Decidí no apresurar tanto la 2da temporada, darme un espacio y retomar cuando vuelva a agarrar fuerzas (porque entre #pandemia #toddlermom #temaspersonales ushh está heavy! 😂) de todos modos seguiremos compartiendo contenido espectacular en redes y plataformas! ⁣ ⁣ Recuerden suscribirse en YouTube, iTunes y Spotify. También tenemos blog y tienda en línea en lamagia-delcaos.com 🥰😉.