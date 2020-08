¡Lo dicen los números! Romance entre Belinda y Nodal sube rating de La Voz

View this post on Instagram

No puedo explicar la felicidad que me dio compartir el escenario contigo por primera vez, que es donde podemos ser nosotros mismos y a través de nuestra música conectar con el corazón de las personas, ojalá nuestro amor ayude a sanar muchos corazones rotos… Este es el principio de muchas canciones más juntos mi amor, te amo 🐭🤍🐼