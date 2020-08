Sherlyn habría pedido a brujo hacer 'trabajito' contra Andrea Legarreta

Sherlyn es una de las famosas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, pues además de que recientemente se convirtió en madre, meses antes se dio a conocer que la actriz supuestamente acudió con un brujo para realizarle un ritual a su ex pareja, José Luis de Río Roma. Pero en esta ocasión, el brujo llamado Jorge Clarividente destacó que Sherlyn también le pidió un "trabajito" en contra de Andrea Legarreta para que la corrieran del programa "Hoy".

Aunque Sherlyn lo ha negado en diversas ocasiones, Jorge Clarividente mencionó que mantenía una relación cercana con ella, por lo que sabe de lo que es capaz y dijo que en una ocasión Sherlyn se expresó muy mal de Andrea Legarreta y le pidió al brujo que hiciera algún ritual para quitarla de "Hoy", así lo dio a conocer la revista TVNotas.

"Hace un tiempo, Sherlyn me marcó por teléfono y me platicó que Andrea Legarreta comentó algo de ella y de José Luis, de Río Roma en el programa Hoy; estaba emp…, me dijo: ‘mira, como dijo Alfredo Adame: ‘ésta es ¡una perra!' Tengo los audios, ahora sí les paso los audios", mencionó el brujo.

De acuerdo con la revista de espectáculos, el brujo compartió tres audios en los que supuestamente se escucha a Sherlyn hablando mal de Andrea Legarreta.

"Lo que te quería enseñar es lo bastante perra que se porta Andrea Legarreta", dijo en un primer audio y después continuó: "te juro que no tengo idea de qué le hice pinch… vieja loca". Para terminar diciendo "pues sí, quién sabe qué le picó ¡Pobre! que no ande de mama…al rato le voy a quitar el trabajo y qué va a hacer", dijo.

Jorge Clarividente mencionó que Sherlyn quería quedarse en el lugar de Andrea Legarreta en Hoy y le pidió que le hiciera algún embrujo."Me pidió un trabajito que provocara que corrieran a Andrea de Hoy para que ella se quedara en su lugar", dijo.

Sherlyn exhibe su abdomen al cumplir su séptima semana de posparto La actriz de 34 años está viviendo la mejor etapa de su vida como mamá primeriza.

Además reveló que él se negó a aceptar dicha petición, pues no quería afectar a Andrea Legarreta, a quien considera un ser lleno de luz. Pero eso no es todo, ya que el brujo comentó que interpuso una demanda en contra de Sherlyn por mandarlo golpear con el fin de que no revelara quién es el padre de su hijo André.

También puedes ver: