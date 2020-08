Kourtney Kardashian enamora con un leggings negro y top haciendo ejercicio

Podría decirse que Kourtney Kardashian es la única integrante de la familia que no disfruta tanto de la gran popularidad que tienen las famosas hermanas. Mientras que Kim, Khloé, Kendall y Kylie participan casi a tiempo completo en el reality Keeping Up With The Kardashians, Kourtney es la única que siempre ha tenido objeciones y quejas, ya que prefiere compartir más en privado con sus hijos que estar siempre expuesta ante las cámaras.

A pesar de eso, en sus redes sociales de igual forma comparte extractos de lo que es su día a día, compartiendo en casa con sus hijos y haciendo diversas actividades con ellos, aunque en estas últimas semanas lo que ha hecho es disfrutar de unos días de viaje, sol y mar.

Kourtney Kardashian presume su cuerpazo en leggings negros y top corto

Pero nunca faltan los entrenamientos, y Kourtney Kardashian presumió recientemente su figura usando un conjunto deportivo compuesto por un leggings negro y un top deportivo, haciendo alarde de su cuerpazo a sus 41 años luego de tres partos.

No ha sido el único atuendo sexy de la temporada veraniega, ya que también fue captada con su ex esposo Scott Disick, en una salida por un café en Malibu, y Kourtney acaparó las miradas usando un biker short negro con una camisa celeste de botones, un atuendo fresco para las altas temperaturas de la época.

Aunque Kourtney jamás renuncia a la comodidad, por eso también es común que el público la vea de paseo o de compras con atuendos mucho más holgados, como en esta imagen donde luce baggys pants con una sudadera over sized.

Mientras tanto, Kourtney Kardashian sigue disfrutando del sol veraniego en un día de piscina en casa, presumiendo una vez más sus curvas, esta vez en un traje de baño marrón con un kimono vinotinto con el que irradió sensualidad.

