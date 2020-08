Adele reveló el embarazoso momento que vivió cuando conoció a Jennifer Aniston

Adele es una de las estrellas más simpáticas de la música. Siempre con una sonrisa en su rostro, es conocida por su actitud amigable, le encanta bromear y se ha hecho amiga de varias celebridades como Beyoncé y Jennifer Aniston, aunque su primer encuentro con la actriz no fue el mejor.

Invitada al Graham Norton Show, un programa de entrevistas británico, la intérprete de Someone Like You relató el momento en que conoció a Jennifer Aniston, algo que de seguro jamás olvidará en su vida.

Adele no aguantó la risa mientras contaba el momento

"Fui al baño con Jennifer Aniston en Nueva Yok, durante un concierto de John Mayer. La seguridad no me iba a dejar entrar y ella me dijo que pasara. Nos sentamos en cubículos uno al lado del otro y la podía escuchar orinando. Ella me preguntó cómo estaba y le dije: ¿Bien y tu Rachel?", relató Adele, desatando las carcajadas de la audiencia.

La cantante se refirió a la actriz por el nombre de su personaje en la famosa serie Friends, donde interpreta a Rachel Green, una chica malcriada que escapa el día de su boda y tiene que aprender a vivir sin el dinero de su padre.

De seguro en la actualidad ambas son muy buenas amigas y cuentan esa anécdota con frecuencia, pero ese momento fue uno muy vergonzoso en la vida de Adele.

