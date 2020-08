Sherlyn y su bebé protagonizan portada digital de revista y son los más adorables

View this post on Instagram

Les comparto con mucha emoción la primer portada de @andrenuestrobebe gracias a mi familia de @peopleenespanol que hermoso equipo ・・・ PORTADA DIGITAL: En exclusiva #Sherlyn @sherlyny posó con su hijo #André @andrenuestrobebe en su casa en Ciudad de México. La actriz mostró el cuarto de su hijo y contó el momento en que su bebé estuvo a punto de perder la vida durante el parto. “Lo único que pensaba camino al quirófano fue ‘¡padre, por favor, sálvale la vida a mi hijo’!”. 📸 y 🎥: @ciroinfocus para #Peopleenespanol. Editor en jefe: @armandocorrea/ Producción digital: @beligoyproductions / Director creativo: @Hermanalberto / Directora de foto: Marlenni Taveras/ Editora ejecutiva: @soymariamorales/ Producción de video: @nicetomeetyou / Historia by @carolejoseph Hair and makeup @cristinacuellar Stylist @george_figueroa