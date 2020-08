Descubre qué fue de Bibelot Mansur, la actriz de 'Acacia' en “Destilando Amor”

Aunque la exitosa telenovela Destilando amor ha conquistado a la audiencia desde su estreno en 2007 con la historia de amor entre la jimadora 'Teresa Hernández' y 'Rodrigo Montalvo', dentro de la emblemática trama hubo otros romances que también cautivaron por completo al público.

Uno de estos idilios secundarios que logró destacarse, en medio de la lucha de los protagonistas para poder dar rienda suelta a su pasión, fue el del gentil 'James O'Brien' y la dulce 'Acacia', quien era víctima de los abusos de su tío.

Recordemos que esta joven vivía un verdadero infierno a manos de este familiar que tomaba ventaja de su inocencia para cometer todo tipo de ultrajes contra ella, hasta que finalmente conoce a este hombre de origen británico que la salva de la pesadilla a la que parecía condenada.

La actriz Bibelot Mansur fue quien interpretó impecablemente a la tierna ‘Acacia’. No obstante, el público no ha vuelto a verla en otro proyecto de la envergadura de la producción de Nicandro Díaz. A continuación, te contamos qué fue de su vida a trece años desde que esta novela se estrenó.

La historia de Bibelot Mansur, la eterna 'Acacia' de Destilando amor

Bibelot Mansur nació en Orizaba, Veracruz el 31 de marzo de 1978 y desde pequeña sintió el llamado a estar sobre los escenarios. Arrancó su carrera siendo solo un infante en la Escuela Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Sin embargo, aunque comenzó bailando, a sus 8 años inició sus estudios en el Centro de Educación Artística Infantil de Televisa (CEA). De esta forma, combinó la danza con la actuación, hasta que a los 12 decidió que su sueño era actuar, no bailar.

“Nací actriz. Desde muy pequeñita he trabajado en la tele”, contó la estrella en una entrevista virtual el pasado mes de julio con un medio digital.

Mientras cursaba estudios de actuación, la entonces intérprete en potencia debutó en la serie Papá soltero en 1988, donde compartió créditos con actores como César Costa, Luis Mario Quiroz y Edith Márquez. Al año siguiente, continuó su derroche de talento en Cosa juzgada.

“Me acogió Televisa desde los 8 años (…). Luego hice una pausa para regresarse a Orizaba y recuerdo que mi mamá me dijo: ‘no puedes hacer nada de la farándula. Nos regresamos para que termines bien la prepa y no quiero que hagas nada”, recordó en la conversación al anterior medio citado.

Pero Bibelot permaneció sobre el escenario participando en el concurso Nuestra Belleza Orizaba en el 1996, certamen que ganó con su buen aspecto natural. Poco después, acudió a la competencia estatal en Veracruz y al terminar la preparatoria, le expresó a su madre su determinación: se iría a la Ciudad de México a continuar su carrera y estudiar actuación.

A pesar de la negativa de su mamá, Mansur se fue a México, entro al CEA para adultos y retomó su trayecto en la actuación con el papel de ‘Gina’ en Tres mujeres, su primera telenovela, en 1999. De ahí en adelante, no dejaría de trabajar en la televisión.

Bibelot Mansur recuerda su papel en Destilando amor

Fue parte del elenco de Locura de amor (1999), Amigas y rivales (2001), Corazones al límite (2004) y Destilando Amor (2007), este último es uno de los mayores éxitos en los que ha participado pero también uno de los retos actorales más significativos para ella.

“Yo creo que de los personajes más bonitos que recuerdo sin dudarlo es ‘Acacia’, el de Destilando amor. Ese sin duda yo creo que es el personaje tanto más fuerte como el que más me dio a conocer”, reconoció.

Asimismo, en esta conversación aseguró que aunque de sus trabajos solos tiene experiencias positivas, encarnar a esta joven vilipendiada fue muy duro por el calvario que atravesaba. “Experiencias negativas, yo creo que con ‘Acacia’ porque era tan fuerte y me pegaba tanto el tío (…)”, recordó.

“Adalberto Parra, que fue mi tío en esa novela, es un extraordinario señor con un alma gigante, pero es un actorazo, entonces me agarraba de las trenzas y me tiraba, me pateaba y cuando terminábamos, me levantaban y me decía: ‘perdóname, perdóname”, narró, asegurando que siempre le contestaba: “No te preocupes tío, no te preocupes”.

“Creo que es la telenovela más fuerte que me ha tocado igual que con Corazones al límite, que el cáncer me agotó y me mató en esa novela (…), pero en general me he divertido en todas”, dijo y señaló que Amigas y rivales fue el teledrama en el que, al contrario de Destilando amor, se ha divertido muchísimo.

Luego de su paso por el melodrama protagonizado por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez, siguió su carrera en la pantalla chica con producciones como Querida enemiga (2008), Amorcito corazón (2011), Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010) y La Vecina (2015 -2016).

Paralelamente, desde 2011, ha sido parte de varios episodios del programa unitario Como dice el dicho, donde ha trabajado con intérpretes como Sergio Corona, Brisa Carrillo y Alejandro Peniche, entre otros.

Su último proyecto profesional fue en Médicos, línea de vida, donde tuvo una aparición especial como a una paciente con cáncer de mama que al final demanda al director de la clínica por la falta de medicamentos. En total, ha formado parte del elenco de 17 novelas a lo largo de sus 30 años de carrera.

La vida actual de Bibelot Mansur

En el plano personal, Bibelot Mansur es “mamá soltera mucha honra” de una niña de 9 años, quien nació actriz al igual que ella y ya ha comenzado a incursionar en el mundo de la actuación.

“Está terminando el CEA también, hizo dos películas y estuvo en la serie de Sofía Niño de Rivera”, contó la artista de 42 años quien no se cierra a la idea de que llegue a su vida un hombre “guapo y amoroso”.

De igual forma, comentó que además de seguir trabajando en la televisión, actualmente se dedica a dar clases de actuación en el CEA infantil a niños entre los 6 y 10 años.

“Estoy enamorada de los chamacos. Me gusta mucho trabajar con ellos, me divierto y aprendo mucho de ellos”, afirmó Mansur, que durante su plática concluyó que lo que más ama en la vida es ser mamá y trabajar en lo que la apasiona.

