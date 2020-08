Andrea Legarreta revela cuántas y cuáles cirugías se ha realizado

Andrea Legarreta es una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, pero también de las más polémicas.

Legarreta concedió una entrevista a Lourdes Stephen, donde abrió su corazón y habló sobre varias situaciones que ha vivido. Uno de los puntos que tocó fue la depresión que vivió debido a las agresiones que sufrió, cuando supuestamente dijo que el precio del dólar no afectaba a México.

También contó cómo fue qué se dio su relación con Erik Rubin y su paso por las telenovelas.

Pero lo que más ha llamado la atención, es que Andrea Legarreta habló sobre las cirugías estéticas que se ha realizado. La conductora comentó que después de sus embarazos se sometió a una operación para levantarse el busto. "En las bubis después de la lactancia… que las pobrecitas. Yo las tenía bastante bien, pero después de la lactancia de las dos, (las tenía) tristes, tristes", dijo Legarreta entre risas.

Además, Andrea dijo que cuando era joven se operó la nariz: "Hace muchos años, cuando era muy jovencita, ponle unos 17 o 18 años. Tenía una bolita en la nariz, esa chiquitita me la limaron y ya. Hay gente que no lo nota porque realmente era la punta y nada cambió. Era como una minibolita que no me gustaba", confesó.

También dijo que su apariencia física también es producto de su buena alimentación, el ejercicio y genética. "La genética también es como un regalo que te dan tus padres. Mis padres son come años y la verdad se ven muy bien. Son muy saludables".

