Conoce a Christian Nodal a través de sus frases

Durante las últimas semanas, Christian Nodal se ha vuelto un poeta de la vida, el amor y el desamor. El cantautor deja en su Twitter una serie de frases, que muestran mucho el momento por el que pasa.

Desde el inicio de la cuarentena, Nodal, ha mostrado su sensibilidad ante lo que sucede en el mundo, pero en los últimos días su romance con Belinda lo inspira para escribir.

Con tres años de carrera, el cantante confiesa que lo mejor como artista es que hace todo con mucha pasión y corazón.

Antes de su nuevo capítulo de amor junto a Belinda, el propio Nodal se burlaba de su mal de amores.

“No sé si sé mucho o poco del amor, pero me ha tocado disfrutar de seres humanos que han cambiado mi vida en muchos sentidos. Todas mis relaciones les guardo mucho cariño, porque me enseñaron bastante. No sé si es mucho o poco, pero he vivido algo y todo está plasmado en las canciones. Yo personalmente cuando sufro por un mal de amor, le guardo su tiempo y respeto”.

Las mejores frases de Nodal

"Porque quieren sacar todos los pedos mentales, frustraciones y burla con dos personas. No entiendo ni madres".

"Perdón por siempre estar inactivo en las redes es que cada vez le encuentro menos sentido. Ustedes van a ser mi única razón siempre [email protected] amo"

"Si escribo esta historia en un Árbol se queda sin hojas".

"Ando siempre positivo menos pal Covid-19".

"No les pasa que de repente todo les está lleno tan bien en la vida que hasta miedito da?".

"Ta bella la vida".

"¿Cuánto se pierde por miedo a perder…".

"Me estaré pasando de soñador?".

"Porque la gente rara necesita que uno muestre cosas materiales o méritos para que tengas valor como persona? Eso ta muy feo".

"Porque sobran las razones y le sobran los cabrones pero nadie como yo".

"El tiempo es el único que habla realmente".

"Nadie puede enseñarte a ser tu mismo así que date".

"Es como todo… He conocido polis chingones y un chingo que nomás chingan".

"Hay que vivir la vida como lo es… Realmente no existe un mañana nomás tenemos el hoy y nosotros decidimos cómo nos vamos a recordar antes de morir. ¿Como quieres recordarte? Tú decides".

"Perdón si me aloco con 'un día a la vez"".

"La vida es bien cortita, no se la chinguen con pendejadas mentales, disfruten. Los amo".

